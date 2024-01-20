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ECFA不排除終止 中官媒：不能讓民進黨享受紅利又違反規定

中國新聞組／綜合21日電
圖為2010年6月民進黨發動的反ECFA大遊行，隨著台灣大選結果揭曉，如今傳出大陸將考慮終止ECFA。（本報資料照片）
圖為2010年6月民進黨發動的反ECFA大遊行，隨著台灣大選結果揭曉，如今傳出大陸將考慮終止ECFA。（本報資料照片）

台灣總統大選後，《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）動向備受關注。中國大陸《人民政協報》指出，不能讓民進黨既享受ECFA紅利又違反ECFA，同時為直接打擊民進黨執政基礎，將不排除ECFA被終止的可能性。

報導稱，不只ECFA早收清單中大陸對台灣農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施可能終止，未來包括檳榔、帶魚等大陸給予台灣的34種零關稅農漁產品也都可能被取消關稅優惠。

《人民政協報》是大陸人民政治協商會議全國委員會的機關報，也是大陸唯一的全國性統戰報紙。該報20日以「大陸研究擴大中止ECFA產品關稅減讓」為題指出，去年12月21日，大陸決定中止ECFA部分產品關稅減讓。

本月11日，大陸商務部再度表態稱，公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、回避責任。

大陸社科院台灣研究所研究員張冠華指出，大陸2023年底發布對台貿易壁壘最終調查結論後，民進黨當局並未採取有效措施改正錯誤做法，反而提出22項所謂「關鍵核心技術清單」限制兩岸交流合作，肆意貶低ECFA及《海峽兩岸服務貿易協議》，加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍。

「商務部此次表示研究進一步擴大中止ECFA早期收獲項目範圍，是對台當局錯誤做法和政治操弄的正當反制，完全合情合理。」他表示。

張冠華認為，是因為民進黨當局既要享受ECFA紅利，又違反ECFA和世界貿易組織（WTO）相關規定，才導致大陸有關部門不得不中止部分產品的關稅減讓。「大陸研究擴大中止ECFA早期收獲產品關稅減讓的範圍，是對民進黨當局錯誤做法的堅決反制。」

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元認為，「如果兩岸無法在『九二共識』基礎上恢復協商，通過制度化平台清除台灣方面對大陸設置的貿易障礙，大陸有關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性。」

《人民政協報》表示，在大陸商務部的最新表態中明確提出，將研究進一步採取中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。有消息指出，未來包括檳榔、帶魚等在內大陸給予台灣的34種零關稅農漁產品都將可能被取消關稅優惠。

對此，廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，這是民進黨當局自食其果。「經貿問題本可通過兩岸協商予以妥善解決，但民進黨當局一意孤行，頑固堅持台獨立場，拒不承認『九二共識』，破壞兩岸協商的基礎以及ECFA繼續實施的條件，使得相關問題難以及時得到妥善解決。」

清華大學臺資企業研究中心主任李保明分析，若大陸對台灣地區的上述幾項產品關稅減讓面臨中止，將對台灣出口和對外經濟合作帶來很大傷害。

李保明明預期，長期而言，台灣相關產業的企業可能透過直接投資大陸、投資東南亞地區並經由《域全面經濟夥伴協定》（RCEP）再出口大陸規避影響。

盛九元表示，大陸是台灣農漁產品的主要出口市場。一旦失去大陸，很難找到替代市場，令台灣農民直接面臨經濟損失。

張冠華則說，大陸是台灣機械產品第一大出口市場，大陸龐大的汽車，尤其是電動車市場為台灣汽車零部件產品提供廣闊市場。兩岸經濟合作倒退將給台灣經濟發展帶來重大影響，傷及更多台企台胞。

關稅 民進黨 商務部

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