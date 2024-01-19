八個月來首次 中國11月增持美債 持倉暫別2009年來低谷

美國財政部最新數據顯示，2023年11月中國增持美債124億美元，結束七個月連拋勢頭，持倉規模暫別2009年來低谷。（路透）

美國財政部 最新數據顯示，2023年11月中國增持美債124億美元，結束七個月連拋勢頭，持倉規模暫別2009年5月以來低谷。分析認為，在聯準會降息預期升溫、美債價格大反彈的11月，海外央行 配置美債的興趣增加不算意外。

據華爾街見聞報導，美國財政部19日公布國際資本流動報告（ＴＩＣ）顯示，美債前三大海外債主日本 、中國、英國的持有量均增加。

其中中國11月持股7,820億美元，較前月增加124億美元。至此，中國結束了連續七個月拋售美債的操作，總持倉暫別連續五個月所創的2009年5月以來低谷。

中國自2022年4月起的美債持股一直低於1兆美元，並從2022年8月至2023年2月連續7個月減持美債，2023年3月增持203億美元美債，隨後4月至10月再次「七連降」。截至2023年11月，中國的美債持股較2022年末減少850億美元，降幅9.8%。

另外，美國第一大債主仍為日本。去年11月日本的美債持股為1.1275兆美元，較前月增長293億美元，連續兩個月、最近六個月內第五個月增持。英國則增持232億美元美債至7,162億美元，持股規模排名第三。

報導指出，在美債總持股排名前十的國家地區中，11月只有開曼群島減持，降幅47億美元。由於11月美債價格大反彈，無疑提振海外央行對美債資產的配置利益，因此日本和中國等大債主11月增持美債「不算意外」。

同樣在11月，中國國家外匯局數據顯示，中國官方的黃金儲備連續十三個月成長。2023年前11個月，中國央行累計增持黃金約646萬盎司，為全球最大黃金買家。

報導引述業內人士指出，美債殖利率下降能否吸引中國等海外央行重新增持美債，很大程度上取決於各國自身的外儲資產多元化配置的需要。隨著各國央行加速外儲多元化配置，越來越多國家的央行考慮配置黃金替代美債。此外，美債日益高企與西方動輒凍結某些國家外儲，也是多國央行對美債「避而遠之」的主要因素。