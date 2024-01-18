有黑幕？中國體彩開出「55555」 獎金清零

網友紛紛質疑，體彩排列3的開獎號碼為豹子號碼「555」，排列5的開獎號碼為「55555」，實在太過巧合。（微博照片）

中國體彩排列5開出了「55555」的罕見組合，獎池被清零，有網友懷疑其中有黑幕。網友稱：「現在連裝都不想裝了！」、「主不在乎，你能奈我何？」

據財聯社報導，中國體彩最新開獎結果星期三（1月17日）出爐，其中排列3和排列5均出現罕見的「連五」組合。

體彩排列3的開獎號碼為豹子號碼「555」，排列5的開獎號碼為「55555」。排列5的一等獎還出現了井噴，獎池再次被清零。

對於這一結果，有網友質疑，排列3和排列5都開出「連五」組合，未免太巧了；至於獎池被清零，有網友大聲譏諷道：「彩票機構要發年終獎了。」

對於網上的質疑聲音，中國體彩客服回應稱：「不存在任何內幕，所有號碼都是隨機產生的，都是公平公正透明的。」

中國經濟近年放緩，包括年輕人在內的越來越多人把發財希望寄託在彩票上。中國財政部 數據顯示，去年1月至8月，全國共銷售彩票3757.61億元（人民幣，下同），同比增長51.6%。其中，福利 彩票同比增長26.4%，體育彩票同比增長68.5%。

中國彩票自發行以來，就屢次傳出作弊、黑幕等負面消息。江西南昌一彩民去年12月花近10萬元獨中2.2億元福彩大獎，還成功避免了繳稅，引起大陸友質疑。江西省福彩中心宣傳部工作人員否認「內幕」說法，並表示不能透露中獎者的具體身份，引起輿論更大反彈。