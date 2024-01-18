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華爾街日報：中國房市仍沒有觸底跡象

中央社台北18日電
華爾日報引述多名專家分析當前中國房市形勢，指雖然中國最近推出一系列刺激房市措施，目前沒有跡象顯示房地產業的基本面已經觸底，並指需要持續的政策支持才能實現房市軟著陸。（路透）
華爾日報引述多名專家分析當前中國房市形勢，指雖然中國最近推出一系列刺激房市措施，目前沒有跡象顯示房地產業的基本面已經觸底，並指需要持續的政策支持才能實現房市軟著陸。（路透）

華爾日報引述多名專家分析當前中國房市形勢，指雖然中國最近推出一系列刺激房市措施，目前沒有跡象顯示房地產業的基本面已經觸底，並指需要持續的政策支持才能實現房市軟著陸。

華爾街日報今天的報導表示，據此前公布的數據，2023年12月中國房地產銷售額年降17%，與2023年11月份年降9%相比，降幅擴大，同時12月房地產銷量也進一步惡化，下降了13%。

中國房價也持續下跌，2023年12月一線城市的中古屋價格也較11月下跌1.1%。分析師表示，因為2023年的農曆新年房價基數高，預料短期內房價仍會受壓。

報導又表示，本周早些時候，在中國和香港的中國房地產商股價遭到拋售。追蹤中國房地產商的恆生中國內地地產指數本週下跌9.5%。

報導指出，雖然中國最近幾個月推出一系列刺激房市措施，如北京及上海上月下調購房的頭期款，但越來越明顯的是，中國對陷入困境的房地產業推出的刺激措施，不足以在今年年初產生提振作用。令人失望的每月銷售數據顯示房市復甦尚需時間的最新跡象。

報導引述野村（Nomura）兩名分析師董季舟（Jizhou Dong）及Riley Jin在一份研究報告中表示：「沒有跡象表明房地產行業的基本面已經觸底。」

兩人又表示，「在房地產銷售能否在未來幾季觸底之前，我們預計房地產商的股價不會出現任何很好的表現。」

華僑銀行（OCBC Bank）大中華區研究與策略主管謝棟銘（Tommy Xie）表示，儘管政策有所放鬆，但住宅成交量仍處於較低水平。

他又表示，民眾對購房的需求仍弱於預期，但同時房屋供應卻激增，拖累了市場。

匯豐銀行分析師表示，相信更多的貨幣政策工具有助支持中國房地產市場轉型，並稱房地產仍是中國最具挑戰性的行業，需要持續的政策支持才能實現軟著陸。

房地產 房價 華爾街

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