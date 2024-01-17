我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情溯源 美調查：北京延遲2周揭露病毒基因測序

華人警察局長劉傑夫 把謀殺之都兇殺案清零

繼瑞士後又一國 李強訪愛爾蘭：將給單方面免簽

中國新聞組／北京18日電
大陸國務院總理李強（右）抵達愛爾蘭，愛爾蘭環境、氣候與通訊部長兼交通部長瑞安（左）到機場迎接。(新華社)
大陸國務院總理李強（右）抵達愛爾蘭，愛爾蘭環境、氣候與通訊部長兼交通部長瑞安（左）到機場迎接。(新華社)

繼對瑞士單方面免簽後，中國國務院總理李強17日在都柏林國賓館與愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談時表示，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇；希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

在中歐關係因歐盟對中國電動車反補貼調查、中方對歐盟白蘭地反傾銷調查而複雜之際，李強訪問瑞士、愛爾蘭，並出席世界經濟論壇（達沃斯論壇）2024年年會受關注。據新華社，李強15日和瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談說，中方將給予瑞方單方面免簽待遇。

李強此次歐洲行最後一站到訪愛爾蘭，16日先與愛爾蘭總統會見，隨後與該國總理會談。

中新社報導，李強指出，中方願同愛方堅持互尊互信，努力求同存異、求同化異，加深相互理解，在重大問題上相互支持。雙方要堅持互惠互利，始終將彼此看作重要合作夥伴和發展機遇，持續擴大貿易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數字經濟、生物醫藥、人工智能等創新合作，把合作的蛋糕越做越大。

李強並稱，為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同愛方加強在聯合國等多邊框架內的協調合作，踐行真正的多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用。

此外，據中國外交部網站訊息，李強在出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟委員會主席馮德萊恩。李強指出，中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。馮德萊恩則表示，歐方讚賞中方不斷擴大對外開放，不希望同中方脫鉤，願同中方加強對話溝通。

另外，俄烏戰爭即將兩周年，烏克蘭總統澤倫斯基15日請永久中立國瑞士主辦由世界領袖參加的和平高峰會，以使俄羅斯對烏克蘭的全面入侵畫下句點。他並表明，非常希望中國參與烏克蘭的和平方案及此一峰會。但率龐大代表團出席世界經濟論壇的李強，16日在向企業領袖發表主題演講時，對澤倫斯基隔空喊話已讀不回。

大陸總理李強（右）17日上午與愛爾蘭總統希金斯會晤，李強是2015年以來首位到訪...
大陸總理李強（右）17日上午與愛爾蘭總統希金斯會晤，李強是2015年以來首位到訪愛爾蘭的大陸總理。（圖／取自愛爾蘭總統府官網）
大陸總理李強（右2）17日上午與愛爾蘭總統希金斯（右3）會晤，喊話雙方要共同維護...
大陸總理李強（右2）17日上午與愛爾蘭總統希金斯（右3）會晤，喊話雙方要共同維護自由開放的國際貿易體系。（圖／取自愛爾蘭總統府官網）
大陸國務院總理李強當地時間16日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇2024年會，期間會...
大陸國務院總理李強當地時間16日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇2024年會，期間會見歐盟執委會主席馮德萊恩。 (新華社)

李強 歐盟 烏克蘭

上一則

中國弱復甦 經濟成長率5.2%但居民獲得感不強

下一則

疫情溯源 美調查：北京延遲2周揭露病毒基因測序

延伸閱讀

李強WEF年會致詞：選擇中國市場不是風險 而是機會

李強WEF年會致詞：選擇中國市場不是風險 而是機會
李強：願進口更多歐盟產品 馮德萊恩：不希望脫鉤

李強：願進口更多歐盟產品 馮德萊恩：不希望脫鉤
李強：中國2023年GDP預計增長5.2%

李強：中國2023年GDP預計增長5.2%
世界經濟論壇較勁 中國談市場潛力 歐盟標舉民主自由

世界經濟論壇較勁 中國談市場潛力 歐盟標舉民主自由

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13

超人氣

更多 >
大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪