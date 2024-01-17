繼瑞士後又一國 李強訪愛爾蘭：將給單方面免簽

大陸國務院總理李強（右）抵達愛爾蘭，愛爾蘭環境、氣候與通訊部長兼交通部長瑞安（左）到機場迎接。(新華社)

繼對瑞士單方面免簽後，中國國務院總理李強 17日在都柏林國賓館與愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談時表示，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇；希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

在中歐關係因歐盟 對中國電動車反補貼調查、中方對歐盟白蘭地反傾銷調查而複雜之際，李強訪問瑞士、愛爾蘭，並出席世界經濟論壇（達沃斯論壇）2024年年會受關注。據新華社，李強15日和瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談說，中方將給予瑞方單方面免簽待遇。

李強此次歐洲行最後一站到訪愛爾蘭，16日先與愛爾蘭總統會見，隨後與該國總理會談。

中新社報導，李強指出，中方願同愛方堅持互尊互信，努力求同存異、求同化異，加深相互理解，在重大問題上相互支持。雙方要堅持互惠互利，始終將彼此看作重要合作夥伴和發展機遇，持續擴大貿易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數字經濟、生物醫藥、人工智能等創新合作，把合作的蛋糕越做越大。

李強並稱，為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同愛方加強在聯合國等多邊框架內的協調合作，踐行真正的多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用。

此外，據中國外交部網站訊息，李強在出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟委員會主席馮德萊恩。李強指出，中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。馮德萊恩則表示，歐方讚賞中方不斷擴大對外開放，不希望同中方脫鉤，願同中方加強對話溝通。

另外，俄烏戰爭即將兩周年，烏克蘭 總統澤倫斯基15日請永久中立國瑞士主辦由世界領袖參加的和平高峰會，以使俄羅斯對烏克蘭的全面入侵畫下句點。他並表明，非常希望中國參與烏克蘭的和平方案及此一峰會。但率龐大代表團出席世界經濟論壇的李強，16日在向企業領袖發表主題演講時，對澤倫斯基隔空喊話已讀不回。