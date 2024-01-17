歐洲智庫調查：2024歐中關係仍將逐漸惡化

歐盟和中國國旗。路透

柏林墨卡托中國研究中心今天發布年度中國情勢問卷調查報告，多數預測歐盟 與中國的政治及經濟關係都將持續惡化，歐盟對中政策將更強硬，而美國總統大選 結果將高度影響中共對台政策。

歐洲最大中國研究智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）發布2024年中國內外情勢預測，這是根據該中心觸及650位對中國長期觀察人士的問卷所做成。

其中，大多數認為經濟安全和地緣經濟競爭情勢是形塑中國今年經濟發展的主要因素，其次為中國政府對經濟的控制和金融、地產等危機。

在對外關係上，多數認為歐洲聯盟（EU）與中國關係將小幅持續惡化，在歐盟國家中，以法國與中國關係的改善最多，去年宣布退出「一帶一路」的義大利 則與中國關係惡化最多。

報告指出，相較2020年歐中關係可用「經濟熱，政治冷」定義，如今政經日益趨向一致，今年調查顯示46%認為歐中政治關係將下滑（20%認為會改善、33%認為持平），38%認為經濟關係會降低（30%認會改善，32%維持現況）。

至於今年歐中關係的主要挑戰，最多人認為歐盟執委會（European Commission）和歐洲議會（European Parliament）的政策影響最大，次為中國對歐盟的經濟脅迫。

此外，中國對俄烏戰爭立場一直是歐盟標舉歐中關係能否改善的關鍵，不過墨卡托中國研究中心的調查顯示，多數人認為這項因素的影響力已較去年明顯降低。

根據該調查的多數意見，歐盟今年對外結盟最優先的不是強化與美國同盟或與中國重建信賴，而是尋求更多元的全球夥伴關係。歐盟對中國「去風險化」（De-risking）政策的實施成果也被評為低落，多數人認為在歐盟國家的分歧中，當務之急是建立更有效率的政治機制，才能使「去風險化」的政策工具落實。

歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）在參與前述報告線上研討會時，質疑該問卷預測情勢的準確性。

他舉去年度該中心同樣的調查為例，多數預測歐盟與中國會有更多交流，雖然高層往返確實增加，但歐洲觀光客、外派工作者、僑民並未如預期重返中國，中國經濟也未如預期幅度復甦。

庹堯誨也談到中國政府對國家安全越來越著迷，包括外籍人士要進入大學校園已不像過去自由，法院裁判也只有選擇性公布，政策透明度越來越低。

不過，他並未提出本身對情勢的預期，只說今年中國對外政策的一大不確定性來自11月的美國總統大選。庹堯誨認為，台灣選舉的不確定性已排除，而他觀察中國的反應「目前還好」（so far so good），中國包括氣候合作等對外主要政策，會等美國選舉後再說。