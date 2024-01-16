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特斯拉酷寒充不了電 車主苦等3小時抓狂

中媒頻推底層勞工賺大錢 上海外賣員稱3年賺450萬

中央社台北16日電
中國底層農民難找工作，圖為天津一名送外賣的摩托車騎士。(新華社)
中國底層農民難找工作，圖為天津一名送外賣的摩托車騎士。(新華社)

中媒披露農民工面臨生存困境的報導接連被官方刪除後，媒體近日相繼推出底層勞工賺大錢的正能量故事。其中，上海一名外賣員宣稱3年賺人民幣102萬元（約14萬美元），引發質疑聲浪。

網易新聞、第一財經日前接力披露中國底層農民工正面臨工作難找的生存困境，當局立刻刪除報導不讓人民看到真相。

近日，中媒接連推出「外賣三年102萬」、「95後小夥幹瓦工日薪兩千」、「00後撿破爛年入20萬」等正能量報導，似有意引導失業的年輕人「靈活就業」。

澎湃新聞13日報導，26歲的陳思，小學未畢業，創業失敗負債來到上海，摸爬滾打3年，逆襲成為上海的「跑單王」之一。陳思一天大概就睡3小時，其他時間都在外送。「這3年多，我賺了102萬元。」

報導稱，如今，陳思已經還清了開飯店所貸的80萬元，因為在老家買房，還揹著10萬元房貸。

報導出爐後，陳思的正能量故事反而在網路引發一面倒質疑聲浪，有不少網友算了一下，他一天至少要送186單，若一單取餐送餐10分鐘，就要1860分鐘，也就是31個小時。還有網友貼出陳思蹲著流鼻血的照片，指他因為吹牛被同業打。

對此，陳思在社群發影片否認被打，表示那是去年上火流鼻血的舊照片。強調他都是一單單跑出來的，如果不是平台限制時間，能賺得更多。

多家中媒轉發陳思的新聞，還引述外賣平台美團不具名人士宣稱，此前媒體對陳思的報導內容屬實。

海報新聞昨天推出「90後小夥幹瓦工日薪兩千元，7年間從負債到買上一套房」的影音新聞。

故事男主角謝恩松是安徽安慶人，18歲去山東濟南學貼磚，第2年就買車；第7年就在濟南買了一間房，還還清了老家的債務。

報導稱，如今謝恩松接了一個案子，160平方公尺左右的房屋面積，15天的工期，連工帶料，他一家三口能拿到4萬元（約5568美元）左右的工錢。他現在有車有房，日薪相當於2000元（約278美元）。

九派新聞昨天也推出影音新聞，浙江杭州的小趙，去年剛畢業，繼承家業「收破爛」。

2002年出生的小趙，接下父母的廢品站，成為了一名年輕的廢品回收商。他說，以前大家都覺得收廢品的是窮的，但現在收廢品是比打工稍微好點，「一年一般好的時候收入20幾萬」。

影片秀出小趙有貌美的女友，還一起拍了婚紗，表示收廢品不會影響他交友。下班後，小趙下班切換成「00後」模式開車去健身，6年來已練出「8塊腹肌」。

「前天外賣員三年賺100W，昨天瓦工月薪4W，今天收破爛年入20W……」面對開年以來，類似的正能量新聞又多了起來，中國網友在微博相關新聞討論區多報以冷嘲熱諷。

微博網紅胡楊說指出，這個宣傳痕跡確實有點重，中國的00後（2000年到2009年出生的人）一看這套話術就知道「國家在引導我們多崗位靈活就業了」。

就業 微博 勞工

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