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中國外交部本周首場記者會 國際媒體聚焦台灣議題

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部15日例行記者會，媒體提問聚焦於台灣議題答。（取自中國外交部官網）
中國外交部15日例行記者會，媒體提問聚焦於台灣議題答。（取自中國外交部官網）

台灣上周六舉行的總統大選，國際社會高度關注，中國外交部15日例行記者會更宛如台灣專場，整場記者會有超過半數提問和台灣議題有關。中國國台辦則將於17日上午舉行台灣大選後首場記者會，外界也高度關注國台辦對未來兩岸情勢的最新表態。

根據中國外交部官網發布的文字實錄，在15日的例行記者會中，中國外交部發言人毛寧共回答15個問題，其中8個與台灣有關，諾魯宣布與台灣斷交更是這場記者會的重點。

在周一下午這場記者會中，媒體提問涉及美國派遣資深代表團訪台、各國對台灣選舉結果致賀、台諾斷交等等。毛寧一再強調，「不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實。一個中國原則是中國同世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」

毛寧並敦促美方務必認清台灣問題的極端複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處。

對於俄羅斯、印尼、越南、上合組織、阿拉伯國家聯盟等國家與國際組織公開表達恪守一個中國原則，毛寧則表示感謝。

針對諾魯宣布與台灣斷交，毛寧在15日的記者會上表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共」。

她指出，在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。諾魯政府決定與中國復交，再次充分說明，一個中國原則是「人心所向，大勢所趨」。中國願同諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

諾魯 越南 台灣選舉

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