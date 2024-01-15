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中國宣布給予瑞士單方面免簽 兩國將推自貿協定升級

記者陳政錄／北京即時報導
在此次會談前，中國國務院總理李強（右二）和瑞士聯邦主席阿姆赫德已於當地時間14日下午，在搭車從蘇黎世前往瑞士首都伯恩期間進行了交流。取自中國外交部網站
在此次會談前，中國國務院總理李強（右二）和瑞士聯邦主席阿姆赫德已於當地時間14日下午，在搭車從蘇黎世前往瑞士首都伯恩期間進行了交流。取自中國外交部網站

在中歐關係因歐盟對陸中國電動車反補貼調查、中方對歐白蘭地反傾銷調查而複雜之際，中國國務院總理李強訪問瑞士、愛爾蘭，並出席世界經濟論壇（達沃斯論壇）2024年年會受關注。據新華社，當地時間15日，李強和瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談，雙方宣布完成中瑞自貿協定升級聯合研究，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，此外，中方將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將提供更多簽證便利。

據新華社，當地時間15日，李強在瑞士伯恩和阿姆赫德舉行會談，瑞士聯邦委員兼經濟、教研部長帕姆蘭也參加會談。

李強說，中方願和瑞方繼續密切高層交往，更好發揮兩國政府間對話合作機制作用，並加速重啟各層級各領域往來。雙方要發掘更多利益契合點，加強自貿、海關等領域合作，培育壯大綠色、金融、數位經濟等合作新增長點，推動兩國經貿合作提質升級。

他喊話，希望瑞方繼續為在瑞中資企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願和瑞方加強文物、教育、青年、體育等領域合作。雙方要密切在聯合國等多邊機制內的溝通協調，加強在互聯互通基礎設施融資、國際發展援助、應對氣候變遷等領域合作，共同為世界和平與發展事業作出積極貢獻。

據中方發布，阿姆赫德和帕姆蘭表示，瑞方願和中方繼續推動高品質雙邊對話，深化經貿、教育、金融、科技、人文等領域交流合作，共同應對氣候變遷、公共衛生、網路安全等全球性挑戰，推動瑞中創新戰略夥伴關係在龍年取得更大發展。

雙方宣布，完成中瑞自貿協定升級聯合研究，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作小組會議、能源工作小組會議、教育政策對話、安理會事務磋商，以明年兩國建交75周年為契機加強人文交流。

同時，雙方宣布，中國將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

中方發布內容稱，會談後，兩國領導人共同見證簽署雙邊經貿合作文件。

李強 氣候變遷 簽證

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