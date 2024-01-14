我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話

台大選落幕收各國賀電 中國這單位最忙 新聞稿發不停

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

記者謝守真／即時報導
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

在民進黨候選人賴清德和蕭美琴當選中華民國新任總統、副總統後，網上竟流傳中國媒體《科技日報》前總編輯劉亞東當年駐美期間，曾與在學的蕭美琴有過一段兩年情。對此，劉亞東14日發表聲明，痛斥這是有心人士造謠，與蕭美琴「談戀愛」之說乃「無稽之談」，純係張冠李戴，以訛傳訛。

據張亞東微博消息，劉亞東在台灣大選隔日發出嚴正聲明，指台灣領導人選舉期間，網路上不斷有人造謠，表示「本人與蕭美琴有過戀愛關係」。

劉亞東說，雖然他1994年至1999年確實在美國工作，但不是在哥倫比亞大學學習。在美期間和回中國後，均未與蕭美琴有過任何接觸，「『談戀愛』更是無䅲之談，純係張冠李戴，以訛傳訛」。希望維基百科以及其他在網路上造謠和傳謠的人好自為之，他將保留追究其法律責任的權力。

百度百科上資訊顯示，劉亞東目前為南開大學新聞傳播學院院長，中國科技新聞學會副理事長，過去曾為《科技日報》總編輯、資深記者。劉亞東於上世紀90年代曾被派往美國駐點，擔任科技日報（科技部代管的副部級事業單位）駐聯合國暨紐約首席記者。

此外，在維基百科上劉亞東的資料寫著，「一個名爲『劉亞東』的中國大陸留學生約在1993年在美國與後來的中華民國（台灣）政治人物蕭美琴有過一段兩年的戀情。」

此前在網路上亦有相關資料稱，蕭美琴於美國求學的大學時代，也談了一場為期兩年左右的戀愛，時間約在1993年，對象是來自大陸的留美學生「劉亞東」，但後來發生情變而分手，於是蕭美琴就埋下「反中」的種子，成為頑固的台獨分子。據了解，在蕭美琴2004年出版的自傳《一個人也可以》裡，確有出現劉亞東此一名字。

另，關於猜測蕭美琴因為情而「反中」，香港媒體報導引述中國媒體人邱震海著作《迫在眉睫：解讀中國周邊危機的內幕與突變》中的一段文字，指蕭美琴曾對大陸留美生有過一段回憶：「當時我還很天真，很單純，曾和一個來自中國大陸的學生交往，我體會到了中國人的險惡。他很聰明，能力很強。當時只覺得他很厲害，沒有想到這個人背後思維方式的複雜，或者說冷酷理性的一面。分手時，我只是沒辦法理解，為什麼會有人主動來傷害我。」

針對劉亞東的「嚴重聲明」，網友似乎不買單，紛紛評論，「闢謠越逼真，心裡亂如針」，「幹嘛要這麼急著發聲明撇清，無風不起浪！就應該嚴查」。有部分人認為，「中國對台政策徹底失敗」，「這種人居高位才是隱患」。另有人表示，「我該去看看蕭的自傳」。

網流傳《科技日報》前總編輯劉亞東駐美期間，曾與在學的蕭美琴有過兩年情。對此，劉亞...
網流傳《科技日報》前總編輯劉亞東駐美期間，曾與在學的蕭美琴有過兩年情。對此，劉亞東駁斥有心人士造謠，與蕭美琴「談戀愛」之說乃「無稽之談」，純屬張冠李戴，以訛傳訛。記者劉學聖／攝影

中華民國 百度 賴清德

上一則

帥氣臉蛋+八塊肌 長沙「美男魚」暴紅 網友：非去不可

下一則

台大選後美發賀電 引發中國外交部強烈不滿

延伸閱讀

美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話

美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話
賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半

賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半
賴蕭配勝選 芝大教授楊大力：短期不會激化兩岸關係

賴蕭配勝選 芝大教授楊大力：短期不會激化兩岸關係
洛城華人看台大選／楊軍:考驗中領導人智慧

洛城華人看台大選／楊軍:考驗中領導人智慧

熱門新聞

曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30

超人氣

更多 >
性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣
一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？
進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型
朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」