曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

在民進黨候選人賴清德 和蕭美琴當選中華民國 新任總統、副總統後，網上竟流傳中國媒體《科技日報》前總編輯劉亞東當年駐美期間，曾與在學的蕭美琴有過一段兩年情。對此，劉亞東14日發表聲明，痛斥這是有心人士造謠，與蕭美琴「談戀愛」之說乃「無稽之談」，純係張冠李戴，以訛傳訛。

據張亞東微博消息，劉亞東在台灣大選隔日發出嚴正聲明，指台灣領導人選舉期間，網路上不斷有人造謠，表示「本人與蕭美琴有過戀愛關係」。

劉亞東說，雖然他1994年至1999年確實在美國工作，但不是在哥倫比亞大學學習。在美期間和回中國後，均未與蕭美琴有過任何接觸，「『談戀愛』更是無䅲之談，純係張冠李戴，以訛傳訛」。希望維基百科以及其他在網路上造謠和傳謠的人好自為之，他將保留追究其法律責任的權力。

百度 百科上資訊顯示，劉亞東目前為南開大學新聞傳播學院院長，中國科技新聞學會副理事長，過去曾為《科技日報》總編輯、資深記者。劉亞東於上世紀90年代曾被派往美國駐點，擔任科技日報（科技部代管的副部級事業單位）駐聯合國暨紐約首席記者。

此外，在維基百科上劉亞東的資料寫著，「一個名爲『劉亞東』的中國大陸留學生約在1993年在美國與後來的中華民國（台灣）政治人物蕭美琴有過一段兩年的戀情。」

此前在網路上亦有相關資料稱，蕭美琴於美國求學的大學時代，也談了一場為期兩年左右的戀愛，時間約在1993年，對象是來自大陸的留美學生「劉亞東」，但後來發生情變而分手，於是蕭美琴就埋下「反中」的種子，成為頑固的台獨分子。據了解，在蕭美琴2004年出版的自傳《一個人也可以》裡，確有出現劉亞東此一名字。

另，關於猜測蕭美琴因為情而「反中」，香港媒體報導引述中國媒體人邱震海著作《迫在眉睫：解讀中國周邊危機的內幕與突變》中的一段文字，指蕭美琴曾對大陸留美生有過一段回憶：「當時我還很天真，很單純，曾和一個來自中國大陸的學生交往，我體會到了中國人的險惡。他很聰明，能力很強。當時只覺得他很厲害，沒有想到這個人背後思維方式的複雜，或者說冷酷理性的一面。分手時，我只是沒辦法理解，為什麼會有人主動來傷害我。」