訂單排到春節後…百年「紅幫裁縫」靠「繁花」再火爆

胡歌在「繁花」中飾演「寶總」。（取材自微博）

「特意打「飛的」來浙江寧波找「紅幫裁縫技藝」傳承人定做「寶總」同款西裝。」近日，來自山東青島的孫倪來到浙江省寧波市奉化區溪口鎮的王興昌洋服店，向該店「掌門人」王小方定做了一套西服。

「做不完，真的做不完。」王小方表示，隨著電視劇「繁花 」的熱播，「紅幫裁縫」再次被大家廣泛提及，這幾日他的電話都被「打爆了」，胡歌 飾演的「寶總」同款西服訂單更是排到了春節後。

訂單的「暴漲」固然讓王小方陷入「甜蜜的煩惱」，但讓他感到欣慰和驕傲的是，愈來愈多的人將目光聚焦到了「紅幫裁縫」，瞭解它的故事。

百餘年前，寧波「紅幫裁縫」靠一把剪刀、一個熨斗、一卷皮尺闖天下，以精湛的工藝，製作了中國第一套西裝、第一套中山裝，開辦了中國第一家西服店，出版了第一部服裝理論著作等，在中國服裝史上譜寫了輝煌的一筆。

百餘年的時間稍縱即逝，如今的「紅幫裁縫」還活躍在服裝界嗎？

走進寧波榮昌祥服飾股份有限公司（以下簡稱「榮昌祥」）的高級訂製工作室，剪刀的裁剪聲，聲聲入耳，柔軟的布料在老裁縫包豪達的手中被緩緩裁剪開。

包豪達是「榮昌祥」的「剪刀手」，擁有40餘年的裁剪經驗，在他的手中，「劈」、「刮」、「修正」的「刀功」精準到了每一條線。

「刀功、手功、車功、燙功是「紅幫裁縫」的核心技藝之一。」榮昌祥董事、高定部門經理王冠捷表示，「四個功」、「九個勢」、「十六字訣」是「紅幫裁縫」百年工匠精神的濃縮，如今在他們的高級訂製工作室內，依舊保留著這些技藝。

20世紀初時，榮昌祥創辦者王才運在上海南京東路782號開設了「榮昌祥呢絨西服號」，其店堂規模為十開間、三層樓，裝飾富麗，頗具氣派，前店後場，職工百餘人。

這也是當時上海灘最完備的西服專業店之一，中國第一套中山裝也由榮昌祥製作。此後，榮昌祥的名號傳遍了海內外，「紅幫裁縫」的名氣也「更上一層樓」。

榮昌祥在王冠捷的父親王朝陽手中已是第五代，「95後」的他作為新生代「紅幫裁縫」，也一直在思考著百年工匠精神如何延續時尚傳奇這一傳承使命。

王冠捷說，每一套榮昌祥的手工西服從選料到最終完成，要經過1萬多個針腳的手工縫製，完成一件訂製西服要歷時35天左右，一針一線之中凝聚了裁縫師傅們數十年的功力。

在榮昌祥的生產車間內，不僅有「手工」工作室，還有數字化生產車間。王冠捷表示，通過數字科技賦能，傳統時尚產業正注入「數字動能」。

在王小方看來，除了科技創新力量的加碼外，「紅幫裁縫」的「時尚」還體現在民眾可觀、可感、可觸、可用的日常生活中，展現在聯通世界的審美認同中。尤其是近年來，在傳統服飾訂製業務的開發上，他還拓寬了中式男裝、女士旗袍等領域，還主持設計了國風主題的運動服。

「以我身上改良的中山裝為例，其設計還融入了奉化桃文化，更接地氣，也具有傳統美感。」王小方表示，近年來，隨著文化自信心的增強，越來越多的人開始關注傳統服飾，並且願意購買和穿著它們，這也讓他增添了設計動力。