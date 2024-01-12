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馬雲現身法國巴黎 與LV老闆及「三公子」一起

記者林宸誼／即時報導
有中國網友在社群平台，分享了一張在法國巴黎偶遇阿里巴巴創辦人馬雲的照片。(快科技)
有中國網友在社群平台，分享了一張在法國巴黎偶遇阿里巴巴創辦人馬雲的照片。(快科技)

有中國網友在社群平台，分享了一張在法國巴黎偶遇阿里巴巴創辦人馬雲的照片。馬雲此次行程中也與路易威登（LV）的老闆及三公子一同現身。

快科技報導，從照片來看，馬雲身穿深色外套和灰色褲子，臉上掛著微笑，應該還換了新的髮型，看起來精神十足，風采依舊。

照片中的馬雲位於法國巴黎蒙田大道，是法國香榭麗大街的一條支路，附近有許多世界頂級奢侈品品牌。因此有人猜測，馬雲此行可能會和LV談合作相關事宜。

去年11月，馬雲在阿里巴巴內網發言談到了「拼多多市值逼近阿里」。馬雲表示，相信今天的阿里人大家都在看、都在聽，更堅信阿里會變，阿里會改，同時鼓勵員工多提建設性意見和建議，特別是創新想法。

去年6月，LVMH集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）現身北京，帶著女兒和小兒子巡視了核心商圈門市。據悉，LVMH集團十分重視疫情復甦後的中國市場。

新浪網報導，馬雲退休後的兩年也很喜歡與全球名流合照。無論他去哪裡旅行，總會有當地名人陪同。

去年12月，有三位網友在不同地方偶遇到了馬雲。其中一位在東京的聖誕市集與馬雲合照。

還有一位網友在香港超市遇到了馬雲，當時他正在使用支付寶結帳。這位網友透露，馬雲染了頭髮，看起來年輕了許多。他們還有一段短暫的聊天，讓網友感到非常興奮，說這是他人生中最幸福的時刻之一。

不久之後，有人在社群媒體上發布了馬雲在西藏遊玩的影片。

馬雲 疫情 社群媒體

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