中共中聯部長劉建超否認「戰狼外交」稱台灣是北京的紅線

當地時間9日，劉建超應邀在美國對外關係委員會發表演講。(取材自中共中聯部)

中共 中聯部長劉建超於台灣大選前訪美，他9日應邀在美國對外關係委員會發表演講後，與外方互動交流，就中美關係、台灣問題回答提問。據美媒報導，他否認中國有「戰狼外交」，也沒有回到這種外交方式的說法；至於台灣選舉鄰近，他稱台灣的地位是北京的「紅線」，希望美方履行不支持台灣獨立的承諾。

據中共中聯部一早發布訊息，1月9日，劉建超應邀在美國對外關係委員會發表演講並與外方互動交流，美戰略界、學界、媒體等各界人士近100人現場出席，400多人線上參加。其中，美國對外關係委員會成立於1921年，是美國知名智庫，在外交領域具有重要影響。

在互動交流中，關於中國外交方式的提問，據《美國之音》報導，劉建超回應稱，「我真的不相信一直有一種戰狼外交，也沒有關於回到這種外交方式的說法」。

他還就台灣問題表示，台灣的地位是北京的「紅線」，「我們認真對待美國不支持台灣獨立的聲明，我們希望美方履行其承諾」。不過，據美媒報導，劉建超拒絕透露中國將如何應對台灣將在這周末舉行的選舉，並形容劉建超關於台灣的言論很有分寸。

至於中美元首會晤後，雙方達成恢復軍事對話、合作打擊毒品芬太尼等成果，劉建超說，中方希望在芬太尼問題上有「具體和可見的可交付成果」。另，剛於上月初訪問伊朗 的劉建超，也就紅海危機回應說，中方支持貨船在世界這一地區的和平航行，因為這對世界經濟至關重要，但表示不知道德黑蘭（伊朗首都）與胡塞武裝的牽連程度，並指「我相信伊朗正在以非常謹慎的方式處理這場衝突」。

據中共中聯部發布訊息，劉建超在該場演講中說，中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者，中方願和美方一道，展現大國擔當作為，為人類進步作出新的更大貢獻。同日，劉建超還在紐約聯合國 總部會見聯合國秘書長古特雷斯，雙方就巴以衝突、人工智慧等共同關心的問題交換看法。