中國人口料連2年萎縮 經濟低迷COVID衝擊紅利漸失

人口統計學家預料中國國家統計局17日公布2023年人口數據時，全年出生人口將會低於2022年的956萬。圖為北京民眾在什剎海冰場夜遊。（歐新社）

中國人口數很可能連續第2年萎縮。北京放寬嚴厲動態清零政策，突然解封後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關死亡數激增，且民眾對經濟前景信心疲軟，出生率持續受到壓抑。

路透社報導，性別不平等和高育兒成本等問題大體上未獲解決，人口統計學家預料中國國家統計局17日公布2023年人口數據時，全年出生人口將會低於2022年的956萬。中國的出生率自從2016年以來連年下滑。

青年失業率創新高、公務員和白領勞工薪資下滑、房地產 業危機加劇，在在讓中國人更無心於養兒育女。中國家庭財富配置有超過2/3投入房地產。

相關數據將會增添外界對世界第2大經濟體因為勞動和消費人口減少，導致經濟前景不樂觀的憂心，長者照護和退休福利開支將使陷入負債的地方政府雪上加霜。

澳洲 墨爾本維多利亞大學（University of Victoria）政策研究中心（Centre of Policy Studies）資深研究員彭秀健表示，「中國經濟復甦較預期緩慢，以及未來的不確定性」對生育率的影響，大於解封的正面效應。

北京2022年12月無預警解除防疫限制，導致14億1000萬人口感染COVID-19病毒的情況於2023年初飆升，人口統計學家預期，中國去年死亡人口數會急劇上升。

中國一共向世界衛生組織（WHO）通報12萬1889起COVID-19死亡病例，大部分是在解封之後發生。世衛 組織曾批評北京低報死亡數，官方對此一再否認。

火化場不堪重負、醫生開立病患死亡證明時避提染疫，使得中國相關統計的透明度蒙受質疑。占總人口5%的浙江省去年7月罕見地通報同年首季火化人數激增達7成，不過相關數據後來遭到刪除。

美國西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）研究指出，2022年12月至2023年1月間，各種原因造成中國30歲以上人口超額死亡估達187萬人。

密西根大學（University of Michigan）人口學家周韵表示，下周公布的數據可能低報人口減少情況，以掩蓋COVID-19疫情衝擊程度、傳達樂觀氛圍。她說：「中國公布的人口數據不只是人口議題，也具政治意涵。」

中國人口減少發生於它設法因應人口迅速老化造成挑戰之際。60歲以上人口數料將從目前的約2億8000萬人，於2035年前增至超過美國人口總數的4億人。