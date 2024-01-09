繼吳樹培後 港媒傳香港中文大學校長段崇智辭職 中大證實

段崇智。（香港中通社記）

多家香港 媒體於當地時間9日下午報導，香港中文大學校長段崇智已請辭。中大副校長兼秘書長吳樹培上個月才遭校方無預警解雇，當時資深教育界人士稱這是前所未見的作法，還有媒體指此舉是「斷段崇智右臂」，下一步就是處理段崇智。中大稍早發表聲明證實，段崇智將於明年1月卸任。

據香港電台網站報導，香港中文大學9日發表聲明，指校董會主席昨天(8日)收到段崇智的請辭決定，中大十分感謝段崇智過去六年盡心服務及領導大學。

該報導稱，段崇智表示，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機，他感謝大學成員多年來的支持，又形容香港是他出生及成長的地方，能夠回到家，並獲委以重任，服務中大這所偉大學府及整個大學群體，履行中大的創校使命，是他畢生的光榮。

段崇智還說，感謝中大社群在過去6年給予的支持，在未來12個月將不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡。

中大副校長兼秘書長吳樹培去年12月才遭校方無預警解雇。在香港2019年反修例事件中，面對建置派立法會議員質疑香港中大管理層縱容學生暴力，吳樹培曾稱對大學被汙名化感到憤怒及心痛，對於中大有丟擲汽油彈的二號橋事件，他表示事件令校園失守是慘痛經驗，他不認同大學縱容學生，學生違法仍會作出行動。

去年12月，中大校董會主席查逸超稱，吳樹培曾繞過校董會主席，在其未知情或未同意下，制訂校董會議程，以及聯署反對「2023年香港中文大學（修訂）條例草案」。查逸超當時以做公務員為例，強調「要政治上中立，作為大學高層管理人員，尤其是支持校董會的重要人士，秘書長的原則一定要中立」。