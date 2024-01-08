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「南方小土豆」涉歧視？79帳號被指「惡意解讀」遭禁言

記者賴錦宏／即時報導
今年冬天有大批遊客湧入哈爾濱，卻也因北方人將來自南方的遊客稱為「小土豆」，引發一場網路論戰。（新華社）
今年冬天有大批遊客湧入哈爾濱，卻也因北方人將來自南方的遊客稱為「小土豆」，引發一場網路論戰。（新華社）

隨着哈爾濱成為中國官方鼓吹、網紅追捧今冬最熱旅遊目的地，勇闖東北的南方遊客被冠上了「南方小土豆」的稱號，成為網路熱詞。官方還研發「小土豆形象IP」，打造線下產品。不過，有中國網友認為這個詞具歧視性，「作為南方人，感覺居高臨下地被打量」。對此微博表態稱，已禁言79個惡意解讀「南方小土豆」等稱呼並挑動地域、性別對立的帳號。

中國南方遊客被叫做小土豆，源於南北方人的平均身高差異。在東北民眾普遍印象中，南方人身材矮小，北方人身高魁梧，因此用「小土豆」來稱呼到北方玩雪的南方遊客。

此外，抖音、微博等不少平台的東北旅遊影片中，常出現當地人對著女遊客喊「南方小土豆」。極目新聞撰文稱，「南方小土豆」尤其是指來自南方的年輕女性遊客，因為她們多數身穿淺色羽絨服，頭戴毛線帽，身材又比東北本地人嬌小，所以就被冠以這個暱稱。

網上也有大量以「小土豆」為題材的創作。但有中國網友認為，這個詞含有極強的歧視性意味，「如果外國機構把中國遊客叫Chinese is little potato ，估計黑龍江政府都會聲討」。還有女性網友認為，把來自南方、矮個子、穿著可愛的女生用小土豆形容，「根本就是一種文字性騷擾」。

當然，也有網友不以為然，認為上述意見「都太過於上綱上線」，「惡意解讀的有毛病，多可愛的稱號啊」。

雙方網上罵戰也越演越烈，「南方小土豆稱呼是一種冒犯嗎」、「你認為南方小土豆這個稱呼有問題嗎」等話題近日衝上熱搜。

對此微博官方7日發表回應，稱有個別用戶罔顧事實刻意帶節奏，惡意解讀各種愛稱並趁機挑動地域對立、性別對立，已立即清理1,287條相關內容，對79個帳號予以階段性「禁言」。

微博 歧視 性騷擾

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