說日本地震是報應被停職 中國主持人抖音帳號卻漲粉200萬

肖程浩的個人抖音帳號因為他被停職反而漲粉200多萬人。(取材自肖程浩抖音帳號)

日本 能登半島今年元旦1月1日發生地震 ，中國海南廣播電視總台男主持人肖程皓在個人抖音 帳號上聲稱這是「報應來了」，引發包括環球時報前總編輯胡錫進等人的批評，其後肖程皓很快被南電視台暫停工作，但一個反常現象發生了，肖程浩的個人抖音帳號在短短數日內粉絲卻飆升200多萬。

港媒報導，一則題為「報應來了？日本突發7.4級地震」的視頻中，肖程皓說：「都說新年新氣象，但是在開年第一天，就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。看來有些事還是要少做。」該條影片迅速引來「缺乏人性」的爭議，發出後不久即遭刪除。海南廣電2日發布聲明，稱將暫時停止肖程皓的工作，並組織調查。

報導說，然而幾天之後事件卻迎來反轉，大批網友力挺肖程皓的言論，紛紛湧入海南廣電官方抖音帳號，留言稱：「他沒錯，他只是說出了普通民眾的心聲，不必上綱上線」、「支持愛國者，痛恨日本人」等。不堪19萬餘條留言「砲轟」，海南廣電只得暫時關閉評論區。

報導說，與此同時，肖程皓的粉絲量也迎來暴漲。元旦至今，他的粉絲量已從原來的600多萬上升至800多萬，網友們在其新視頻下留言：「不幹正好，這個粉絲量隨便做主播帶貨，工資比在電視台高幾倍」、「支持，有血性的中國男人」。

報導說，亦有多名網友在評論區透露，肖程皓的停職處罰已撤銷，他已恢復工作，但未獲證實。