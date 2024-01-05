中國宣布對歐盟白蘭地反傾銷調查 中歐貿易交鋒不斷

中國商務部5日發布公告，宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。（美聯社）

中歐近期貿易領域交鋒不斷，中國選擇將2024年第一記貿易威懾重拳給了歐盟 。中國商務部 5日發布公告，宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。調查期將持續一年至明年1月5日，特殊情況下可再延長6個月。

中國商務部5日在官網發布了「商務部公告2024年第1號」。公告稱，商務部於去年11月30日收到中國酒業協會代表國內白蘭地產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口裝入200公升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒（相關白蘭地）進行反傾銷調查。

公告指出，商務部依據「反傾銷條例」進行了初步審查，認定申請人相關白蘭地的合計產量在2019年、2020年、2021年、2022年和2023年上半年均占同期中國同類產品總產量的主要部分，符合中國「反傾銷條例」有關國內產業提出反傾銷調查申請的規定，申請書也包含了調查立案所要求的內容及有關證據。

根據商務部公布的調查申請書，2019年至2023年上半年，從歐盟進口的相關白蘭地占中國同類產品總進口量都高於97%，壟斷了中國進口市場。

歐盟相關白蘭地產品占中國市場的份額更在2021年一度上升至過半的53.35%，2023年上半年則為45.94%。

調查申請書表示，中國是全球最大的烈酒市場，隨著市場需求的逐步恢復成長以及消費者的消費能力提升，歐盟的絕對進口量與市場份額，有進一步實質增長的巨大可能性。這意味著歐盟的相關產品將不斷擠佔國內產業的市場份額，對國內產業的衝擊和威脅不斷增加。

據彭博彙編的中國海關數據，去年截至11月，中國進口價值15.7億美元的蒸餾烈酒，其中99%的產品來自法國。

法廣指出，中國是法國人頭馬君度（Rémy Cointreau）和保樂力加（Pernod Ricard）兩家烈酒公司的主要市場。這兩家公司銷售法國干邑地區出產的白蘭地，品牌包括軒尼詩（Hennessy）、人頭馬（REMY MARTIN）和馬爹利（Martell）。

中國宣布這項反傾銷調查，正值中歐經貿問題最緊張的時刻。去年10月，歐盟正式對中國電動車進行反補貼調查。去年12月，歐盟又宣布對從中國進口的生質柴油進行反傾銷調查。

歐盟官員也曾暗指，包含太陽能及風電等綠能 科技產業或也存在貿易不公。另外，稍早前也傳出歐盟將對中國鋼鐵祭出反傾銷調查。