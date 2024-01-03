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花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

中央社北京3日電
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。媒體披露，時年32歲的死者曾花費人民幣100餘萬元留學澳洲，返國6年一直沒找到正職工作，送了6天外賣就告身亡，讓不少中國網友不勝唏噓且有共鳴。

三聯生活週刊今天報導，這起命案發生在2023年12月5日晚間，當時擔任外賣員的李越凱，在前往青島市李滄區中海國際社區一里城小區送餐，與時年56歲（警方通報為54歲）的趙姓保全起口角，進而爆發衝突。趙某當場從腰間掏出短刀刺向李越凱胸部，且連刺多刀，李越凱經送醫急救不治死亡，趙某也隨即被捕。

根據報導，李越凱是吉林省延邊州人，排行老大，還有一個弟弟目前在讀大學。父母親已近60歲，儘管分別在飯館打工及擔任保母，月收入合計也只有人民幣7000餘元（逾978美元），但對他抱有很大期望。因此，李越凱高中一畢業就到澳洲讀大學，主修心理學，累計學費超過100萬元。

李越凱的一名親戚表示，在這100多萬元學費裡，至少有一半是父母借來的，直到現在也尚未還清。中途更曾因為缺錢，李越凱還休學了1年。但他最後仍在澳洲完成學業，並在澳洲工作2年，6年前返回中國。

這名親戚指出，她並不知道李越凱在澳洲期間做什麼工作，只知道他回國後表示想自己創業，因為喜歡木工，就想自製手工傢俱上網銷售。剛好趕上中國自媒體興起，於是就自已拍片販賣自製傢俱。但5、6年過去，內向的李越凱既沒有找到正職工作，也沒有賺到錢，只是沉浸自己有興趣的木工世界裡。

2023年11月，李越凱經親戚介紹從延邊老家前往青島，先是幫忙從事旅遊業，但因進入冬季生意清淡，於是瞞著父母和親戚去送外賣，工作非常勤奮，別人一天送幾十單，他能送100單。

根據報導，李越凱曾向身邊朋友透露，此生最對不起的是父母，也不想結婚，只想在經濟上做出一些成績，替父母分擔。但只擔任6天的外賣員，就死於非命。回國這6年，完全沒有從事和心理學有關的工作。

報導指出，外賣平台業者對外賣員實施嚴格罰款制，耽誤時間會被罰款。而事發的小區卻規定外賣員不得騎車進入，搶時間搶業績的李越凱，便因此與保全起衝突；

另一方面，趙姓保全受制於規定，放外賣員進入就要被罰50元，而這一社區卻有3700多戶，一天就超過100張外賣訂單，1個月薪資很容易會被罰光。

上述情節被披露後，引起不少網友熱議。其中，不少人感嘆當今中國青年「就業難」的現況；更有人指留學生回國也不見得找得到工作，也只能送外賣；也有網友指當事人唸的心理學「太難找工作」，如果在澳洲找不到工作，回中國就更難找；有人則提到，自己和當事人一樣想自拍短片賺流量但失敗的經歷，大嘆「賺錢難」。

也有網友表示，外賣員和保全都是忠於自己職守，但都成了犧牲品，是中國社會典型的「底層互害」；有人則認為，李越凱如果發現在家做木工沒有收入，應儘早另謀出路；但其他網友則說，以中國近年來的景況，應該也只是早幾年和晚幾年送外賣的區別。

澳洲 就業 留學生

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