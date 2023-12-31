西安1公司被控「為逼走員工」從市中心搬到山區 下車還要走3公里

原本在西安高新區CBD的某廣告公司（左圖），去年ㄓ10月一度搬到秦嶺山區（右圖），員工指控老闆此舉是為了逼退裁員。（取材自上游新聞）

近日有中國網友發布影片爆料稱，西安某廣告公司為裁員不給補償，將公司搬遷至秦嶺腳下，因通勤時間太長、生活條件不便，十多名員工因此主動離職。但隨後他們發現，公司竟又搬回了市區。

段此，該公司負責人表示，公司因經營困難已告知搬到山裡只是臨時措施，沒想到員工會離職。但離職員工表示，他們離職後才幾天時間，公司就又搬回市區，所以大家都感到很氣憤。

據「上游新聞」報導，西安的常姓男子近日發布影片稱，2023年10月19日，他任職的公司突然告知所有員工，辦公地點要搬遷至位於當地某處山區，所有員工大家必須在10月23日上午9時準時打卡上班。

常姓男子表示，公司原本的辦公地點位於西安市高新區錦業路，是西安的「CBD」（中心商業區），而公司新地址是位於長安區秦嶺腳下的村子。 當地人稱，「這個XX新村位於長安區子午峪內，距離峪口3公里，已經進入了秦嶺山麓範圍內，在往半山坡上走了，也就是俗稱的山裡。」

「我開車還稍微好一點，其他沒車的同事只能搭乘一輛3小時一趟的公車，還需步行3公里，走30多分鐘山間村道才能到達辦公室，單程通勤時間差不多2個小時，如果從最近的地鐵站 搭計程車要花5、60元，公司而且明確告知無任何通勤補助。」

「隨後有員工提出質疑，我也給老闆打了電話。10月26日，公司行政說，要堅持不了、接受不了，9、10月份工資結給你，大家好聚好散，留下來的可能要根據回款情況來發薪水。」常姓男子表示，包括自己在內共有14人簽署了離職協議。

「離職才4天就從原來同事那裡得知，公司又搬回了城裡，還在網路上開始了招募。」這讓常姓男子和其他離職的同事們感到很氣憤。 「公司老闆一直沒有露面，目的就是用這種惡劣的環境讓你去主動離職，如果不用這種方式的話，大家都是辭退或其他，就會正常的去要求N+1的補償。」

對此，該公司張姓負責人2023年12月31日坦承，確實在10月時將公司搬到了「山裡」，但不可能長期在山裡辦公。 「因為CBD那邊的租金 很貴，剛好到期了，新的辦公室正在裝修，沒有地方辦公，我們還在經營民宿，就過去暫時過渡了一周而已。」

張姓負責人反咬一口稱，下半年公司經營比較困難。 「今年我個人已經墊資200多萬人民幣，一直沒有拖欠過大家工資，公司的口碑在行業內一直不錯。這個時候也希望大家能夠患難與共，沒想到很多人提出了離職，還把這個事情發到網上 。」

河南 澤槿律師事務所主任付建認為，這種情況下員工首先要確定和公司簽訂的勞動合約中有沒有關於工作地點的約定。如果合約中有約定，公司沒有和勞工協商一致變更合約內容的，屬違反合約約定，員工可以向勞動仲裁委員會提起勞動仲裁。針對類似情況，員工完全有權利提出維權要求。