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習近平寄語2024年：要提振發展信心 增強經濟活力

記者黃雅慧／即時報導
中國 國家主席習近平31日晚間發布2024新年電視談話，在兩岸議題上稱「祖國統一是歷史必然」。圖截自央視
中國 國家主席習近平31日晚間發布2024新年電視談話，在兩岸議題上稱「祖國統一是歷史必然」。圖截自央視

中國國家主席習近平北京時間31日晚間發布2024新年電視談話指出，明年（2024年）是新中國成立75周年，要堅定不移推進中國式現代化，並進一步提振發展信心，增強經濟活力；在兩岸議題上則稱「祖國統一是歷史必然」。

習近平開頭先回顧2023年的成就，他表示中國這一年步伐「走得很有力量」。他點名幾大經濟與科技事件，包括C919大飛機實現商飛、中國國產大型郵輪完成試航、神舟家族太空接力、「奮鬥者」號極限深潛、國貨潮牌廣受歡迎、中國國產新手機一機難求，新能源汽車、鋰電池、太陽能產品給中國製造增添亮色等等。

習近平也表示，「前行路上，有風有雨是常態」，一些企業面臨經營壓力、一些民眾生活、就業遇到困難、一些地方發生洪澇颱風與地震等災事等，他都牽掛在心。他看到大家不懼風雨、守望相助、直面挑戰、攻堅克難，他深受感動。

習近平提及未來要持續完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠。要全面深化改革開放，並更大力度辦教育、興科技、育人才。

習近平表示，「我們目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。」孩子的撫養教育，年輕人的就業成才，老年人的就醫養老，是家事也是國事。

在港澳台議題部分，習近平提到要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定；在兩岸部分，他說「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

而在2022年，習近平的2023年新年賀詞對兩岸說法是：「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」

習近平 就業 澳門

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