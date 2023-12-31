中國人行「重磅」公告：支付寶變更為「無實際控制人」

中國央行近日公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人，恐將引發一連串後續影響。（路透）

中國針對第三方支付業者治理再有新動作。中國人民銀行（中國央行）公告，同意支付寶 （中國）變更為無實際控制人。由於支付寶在中國的業務涵蓋支付、理財、保險、信貸等多個領域，用戶數量超過10億人，因此該公告發布後也引起廣泛關注，這項變動會否對支付寶相關業務營運和用戶權益產生影響。

第一財經指出，上述發布的相關安排，早在今年初螞蟻公告對股東上層結構進行調整時已確定。今年1月7日，持有支付寶100%股權的螞蟻科技集團股份有限公司在其官網發布了《關於持續完善公司治理的公告》。

公告稱，為持續改善公司治理，實現長期永續發展，螞蟻集團 擬在董事會和股東層面採取一系列升級舉措，包括引入更多獨立董事、調整主要股東投票 權結構、推動股東投票權更加透明分散等。

其中，在股東層面，調整的核心是主要股東投票權變化。從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

根據螞蟻集團公布的調整後股權結構圖穿透，馬雲的股份表決權降至6.208%。調整後不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形，這使得股東的表決權與其持有的經濟利益更加匹配。

有分析認為，中國央行此次公告，無疑是「重磅炸彈」，顛覆眾人對傳統企業治理模式的認知。不過，由此也可以看到另一種企業治理的可能性或新趨勢。在當前中國整體政經環境下，企業不能再追求單一的利潤最大化，而是必續更重視企業的長期發展和社會責任。

然而，這種做法在某種程度上也可能增加公司營運管理的複雜性，需要更多的協調和溝通來確保各方面意見得到妥善考慮和平衡。而在無明確控制人的情況下有效地執行決策會變得很緩慢，效率變低也容易影響民營創業家創業的動機。

此外，支付寶變更為無實際控制人，也將為監管機關帶來挑戰。過去，中國金融監管部門可以透過對實際控制人的監管，來確保金融市場的穩定和安全。未來，金融監管部門需重新檢視監理理念和方法，來適應新的市場環境。