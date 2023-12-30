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中國校園封閉掀議 北大清華等多所大學「小幅度開園」

記者陳宥菘／即時報導
北京大學21日宣布，為改善遊客的參觀體驗，將把假日及周末接待遊客入校時間，入校提早一小時、離校延後一小時。（取自微博）
北京大學21日宣布，為改善遊客的參觀體驗，將把假日及周末接待遊客入校時間，入校提早一小時、離校延後一小時。（取自微博）

北京大學工學院副教授李植日前撰文分享自己繞過北大安保系統，「跨欄」進出校門的經歷，再度點燃中國輿論場對於「大學校園該不該開放」的討論，許多人認為，參觀大學校園應不需提前預約，也有人提倡大學沒必要設置門禁管理。議題發酵幾周後，包含中國人民大學、北京大學、清華大學等近日都宣布鬆綁校園開放政策，小幅度對外開園。

在元旦小長假前夕，繼北京大學、中國人民大學之後，清華大學29日也發布消息，稱進一步有秩序推進校園開放，更大限度滿足社會公眾校園參觀預約需求。同時，探索平日校園開放，「逐步實現校園維持常態化開放狀態」。

不過，有些大學仍維持預約模式，並調整細部做法；有些大學則改以無需事先預約，但仍維持門衛管理措施，持有身分證並完成登記者方可入校。

例如清大、北大維持預約模式。清華大學表示，基於校園承載能力的上限，周末、假日社會公眾校園參觀可預約數量增加至每日1.2萬人以上，比之前增加約50%。針對社會需求，每個開放日可預約時段調整為上午8點至11點、下午1點至4點，共兩個時段。

北京大學21日宣布，為改善遊客的參觀體驗，北大將把假日及周末接待遊客入校時間每日上、下午各提前一小時，離校時間每日上、下午各延後一小時。另外，北京大學新燕園冰場和未名湖冰場近日已對外開放，從北京大學APP上可以預約購票。

中國人民大學則說，為盡可能滿足社會人員的入校需求，實現校園有序開放，將自2024年1月1日起，開通社會人員線上自行登記入校系統。

北京外國語大學、北京理工大學也表示，校外人員進入校園無須進行報備，只需要持本人身分證，經閘機刷臉完成人證核驗，或是完成登記後即可入校。

北京清華大學29日發布消息稱，將探索平日校園開放，「逐步實現校園維持常態化開放狀...
北京清華大學29日發布消息稱，將探索平日校園開放，「逐步實現校園維持常態化開放狀態」。新華社

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