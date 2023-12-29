京東零售線上業務漲薪百分之百？內部人士：消息屬實

京東集團27日晚間宣布，2024年1月1日起，京東零售全員將平均加薪不低於20%。（取材自澎湃新聞）

針對中國電商 京東集團「京東零售漲薪，業績激勵上不封頂」，中國證券 報旗下的App中證金牛座報導稱，接近京東內部人士回應：「消息屬實。」

界面新聞報導說，據悉，自2024年1月1日起，京東零售所有線上業務人員，原月度績效工資、浮動年終獎金皆增加到固定薪資中，享有4倍月薪固定年終獎，調整後年度固定薪資漲幅接近100%。此外，業務Boss單元額外依照年比改善幅度進行業績提點，可獲得上不封頂的業績激勵。提點方案將在2024年1月由各事業部公布。而對於此一訊息，京東內部人士說，消息屬實。

上海第一財經在昨天即已報導，中國電商京東集團27日晚間宣布，2024年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100%，京東零售全員將平均加薪不低於20%。

第一財經報導稱，今年4月12日，京東零售啟動了採銷單元組織變革，取消事業群層級，將事業群變更為事業部，原事業群下的統管諸多商品品類的各事業部，將按照具體品類拆分為眾多採銷作戰單元。

界面新聞昨深夜也報導，就在薪資調整計畫出爐前，京東黑板報公眾號發文召集前採銷員工回歸，表示員工入職後司齡補貼等福利 都將延續，適用零售採銷薪資新政策。京東同時強調，公司也將加大非業務Boss單元的薪資投入，2024年京東零售全員平均加薪幅度不低於20%，隨年度加薪於4月1日生效。

報導稱，所謂Boss單元，是京東從2019年初開始推行的管理機制，由京東創始人劉強東提出，意在從集團層面將權力下放到一線團隊，讓基層組織能夠自主決策，充分發揮組織活力。2018年，這項機制率先在京東物流進行了試點。

報導說，此次漲薪消息一出，許多一線業務人員紛紛轉發朋友圈刷屏，話題迅速頂上新浪微博熱搜，他們的積極性和創造力將進一步被調動起來。這有助於京東內部產生更多新的競爭打法，也有助於其維持員工結構穩定，能夠把管理階層的策略思維快速落地。