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李尚福消失4個月 中國前海軍司令傳接國防部長

記者廖士鋒／即時報導
港媒盛傳原任海軍司令員董軍，可望出任中國國防部長。圖／取自微信公眾號
港媒盛傳原任海軍司令員董軍，可望出任中國國防部長。圖／取自微信公眾號

解放軍高階將領近期有不少異動，今年還創下了1988年以來晉升上將最多的紀錄。但目前防長一職仍然懸缺，除了先前已被美媒點名的解放軍中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立外，原任海軍司令員董軍也被港媒認為可能高升。相關任免案可能會在廿九日中國全國人大常委會閉幕時揭曉。

人事異動多是解放軍今年特色。南部戰區政委王文全、海軍司令員胡中明兩人於25日晉升為上將，財新網指出，中共中央軍委今年已經四度舉行晉升上將軍銜儀式，是1955年恢復軍銜制後次數最多的一年，創下35年的紀錄。

港媒星島日報與明報則指出，現年62歲的原任海軍司令員董軍雖然卸任，但央視新聞聯播畫面顯示，董軍不僅參加晉升上將軍銜儀式，並在主席台下的第一排就坐，位於中共中央軍委裝備發展部長許學強與中部戰區司令員黃銘兩位上將之間，座位安排「顯示他另有大用」，傳出他將是防長的熱門人選。

不過，根據中國慣例，過往從未有過不具備中央軍委委員身分的將領出任防長，唯一沒有軍銜的防長耿飈也在獲任命前被增補進中央軍委。

而今年除了上將晉升次數破紀錄外，解放軍高階將領的洗牌也不少，如火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波七月底無預警遭到撤換，由海、空軍將領接替，原任國防部長李尚福八月底以來就消失並被免職，目前僅保留中共中央軍委委員名銜。官方在記者會上曾說，「反腐鬥爭永遠在路上」。

此外，解放軍中階將領的新職也頻頻傳出。北京青年報指出，今年已有三人首度以「中央軍委聯合參謀部副參謀長」之姿亮相，分別是景建峰、徐起零、曹青鋒。

而李尚福消失迄今已四個月，目前北京尚未任命新國防部長。中國全國人大常委會25日至29日在北京開會，一般預料最終可能會宣布相關任免案。

解放軍 中共 國防部

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