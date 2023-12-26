我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

聖誕節吃中餐漸成美國人首選？搜尋「中國菜」每到12月迎高峰

中國女權再進步？山西「訂婚強暴案」引熱議 男一審被判有罪

記者黃雅慧／即時報導
近期發生在山西大同一起「訂婚強姦案」引發社會對於婚姻、女權與法律的熱議。此為示意圖。(新華社)
近期發生在山西大同一起「訂婚強姦案」引發社會對於婚姻、女權與法律的熱議。此為示意圖。(新華社)

綜合中國媒體報導，山西大同一起「訂婚強姦案」引發大陸社會高度關注。山西省大同市陽高縣人民法院25日依法公開宣判被告男子席男因犯強姦罪，一審被判處有期徒刑三年。該案審判長強調，違背婦女意志，強行與婦女發生性關係的行為，即構成強姦罪，應受到法律懲處。

法院公告指出，被告人席男與被害人在今年1月30日通過當地婚介所介紹認識，在5月1日雙方訂下婚約；5月2日，席男不顧被害人反抗，強行與被害人發生性關係，被害人當晚打電話報警，當地公安局在5月5日對席男採刑事拘留，檢方在6月以強姦罪向陽高縣人民法院提起公訴。

一審法院認為，被告人違背被害人意志，強行與被害人發生性關係，該行為觸犯《中華人民共和國刑法》第236條，構成強姦罪，依法判處被告人有期徒刑三年。宣判後，被告人席男不服，提出上訴。

經相關部門查證，被告人與被害人未在民政部門登記結婚。雙方的訂婚行為屬於民間習俗，不是法定登記結婚。

不過因為該案牽涉婚姻、情感、金錢等多重關係，因此輿論有諸多揣測，包括女方以告強姦進行敲詐、訂婚強姦案等等。有網友便認為判得太重，會讓婚姻率降低等，但也有網友認為只要違反意志逕行暴力就牽涉犯罪。

對於該案件，陽高縣人民法院審判長也在25日面向媒體回應社會大眾關注問題。審判長指出，根據事發當日社區錄像監控，確實顯示被害人逃出房間，後來又被席男強行拖回案發現場。

法院審理指出，事發後被害人親屬為了促成被告人、被害人的婚姻，與被告人親屬積極溝通，希望被告人和被害人盡快到民政局辦理登記，同時表示為了減輕被告人家庭的經濟壓力，部分聘金可以後補，但雙方協商未果。

法院認為雖然雙方家屬事後協商，但不影響席男行為構成強姦罪。該審判長強調，強姦罪是指違背婦女的意志，以暴力、脅迫或者其他手段強行與婦女發生性關係的行為，屬於「性質惡劣的刑事犯罪」。

審判長表示，本案告誡社會大眾，法定結婚登記是確立夫妻關係的唯一途徑，法律保護的是合法婚姻；而違背婦女意志，強行與婦女發生性關係的行為，即構成強姦罪，應受到法律的懲處。

華人

上一則

旅美學者鄧聿文：習近平的改革早已扭曲變形 有如哈哈鏡

延伸閱讀

韓攝理教教主鄭明析涉性侵21女 一審重判23年

韓攝理教教主鄭明析涉性侵21女 一審重判23年
逃稅135萬、盜用救濟金 華府餐館業主被判監禁57個月

逃稅135萬、盜用救濟金 華府餐館業主被判監禁57個月
家暴案被判罪 漫威火速開除「征服者康」強納森梅傑斯

家暴案被判罪 漫威火速開除「征服者康」強納森梅傑斯
山西普降大雪 五台山靈應寺冰封後宛如仙境

山西普降大雪 五台山靈應寺冰封後宛如仙境

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志