中國「領事協助志願者」長臂管轄？監視異議人士？

中國駐外使領館部署所謂的「領事協助志願者」引起外界關切，分析人士認為這是中國海外「長臂」管轄的一部分，並擔心可能用於監視異議人士。北京則否認了這一說法。

美國之音23日報導，總部位於歐洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）最近一份關於領事志願者報告的合著者鄺頌晴表示，「領事協助志願者」本身並非「間諜 」，因為他們不直接進行間諜活動，「但他們確實代表外國勢力行事」。

鄺頌晴說，「他們仍然可以運作並幫助當局針對持不同政見者，比如收集與他們有聯繫的人的個人信息，或動員人們參加抗議活動」。

保護衛士的報告發表前，中國國務院關於「領事保護和協助」的新規於9月生效。

中國政府網站展示了領事志願者網絡多年來的發展情況，包括在日本、芬蘭、義大利、法國、馬來西亞、捷克等國都有招聘、培訓和頒獎典禮的通知；而中國駐南非總領事館7月在南非經濟中心約翰尼斯堡舉辦了20多名領事志願者參加的年會。

保護衛士的報告發表後，中國駐布魯塞爾大使館 發言人回擊稱，領事志願者制度並無惡意，而是「為及時、有效處理涉及中國公民的各類案件，一些生活和工作在比利 時並富有愛心和同情心的中國同胞出於公益目的，自願為駐比利時大使館開展領事保護工作提供必要協助，不涉及任何執行領事職務的行為」。

中國駐布魯塞爾大使館發言人則表示，「其他國家也有類似做法。我們敦促有關媒體和非政府組織客觀看待並充分理解領事協助志願服務的公益性質，不要傳播虛假信息」。

不過，一些分析人士認為，中國領事協助志願者的作用是個潛在威脅。華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心研究員邱芷恩最近寫道，透過擴大在海外的全球安全足跡，中國可以「增強其進行跨國鎮壓的能力」。

她說，9月生效的新規「可以為中國領事館干預中國公民的海外私人事務提供正式依據」。

美國國防部內的學術機構「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究員南圖利亞（Paul Nantulya）表示，領事志願者本質上是中共更廣泛影響力網絡「統一戰線」的一部分，「基本上是人們所說的影響力行動的一部分」。

「這些努力是為了擴大中國的政策，動員對中國立場的支持，通過間接的方式影響東道國的政策」。

南圖利亞說，中國認為這些志願者很有用，因為中國外交官「沒有能力監控其駐在國領區所發生的一切」。