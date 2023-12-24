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中國前財長樓繼偉：別指望中國房市重回「3高」狀態

記者謝守真／即時報導
中國財政部前部長樓繼偉表示，不能指望中國房市再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常「三高」狀態。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）
中國財政部前部長樓繼偉表示，不能指望中國房市再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常「三高」狀態。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）

今年以來，中國房地產市場持續陷在泥沼之中。對此，中國前財政部長樓繼偉23日表示，目前中國房市已趨於穩定，但也不能指望再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常「三高」狀態。

據財聯社報導，樓繼偉23日出席中國財富管理50人論壇2023年會時表示，中國經濟中期需要面對的關鍵問題之一是房地產低迷。他認為，目前中國各部門、各地方已採取了一系列的房地產市場政策「還需要堅持並不斷優化」，重點在於不發生重大風險和改善市場需求。

樓繼偉舉例，像是不再限價限購、允許提前還貸、降低首付（自備款）比例等。同時也應對資產質量尚可、存在流動性困難的房地產企業給予信貸支持，對地方隱性債務繼續堅決遏制增量，妥善化解存量。

此外，針對房地產市場未來的轉型方向，樓繼偉提到，房地產、城投公司、地方土地收入三者相互關聯已經多年，這有深刻的制度性原因，相比其他國家，中國房地產開發商是超大型化，長期處於高債務、高槓桿、高流轉「三高」運行狀態。現在各個城市，特別是新建城區基本是大社區、寬馬路、大廣場、大花園式布局，「千城一色」。

他認為，現在中國「城市病」愈來愈明顯，出現房價高企、生活不便、交通擁堵、公共資源不足等病症，說明傳統的房地產市場循環模式已走到了盡頭。

樓繼偉建議，當前最重要的就是完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。其中，破除城鄉二元結構是根本性的基礎性制度。因為當人口不再區分城鎮戶籍和鄉村戶籍，就可以相互轉換，城鎮農村轉移人口能夠獲得同等的公共服務和進入市場的權利，就會安心在城鎮買房，以此推算，消費需求可以提升將近30%。

樓繼偉並提出，若能允許中國農村大量的宅基地和自建房可以自由轉讓，土地和房產將得到有效利用，進城農民獲得初始安家的資產，可復墾的農地會增加，這也有利於糧食安全。

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