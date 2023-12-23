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中擬嚴管網遊嚇趴遊戲股 官方卻稱為促產業繁榮

記者陳宥菘／即時報導
中國22日發布新文件，擬再出重手監管網路遊戲，造成陸港股劇震，也引發外界反彈。圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。 （路透資料照）
中國22日發布新文件，擬再出重手監管網路遊戲，造成陸港股劇震，也引發外界反彈。圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。 （路透資料照）

中國22日發布新文件，擬再出重手監管網路遊戲，造成22日中港股劇震，兩家遊戲大廠騰訊控股、網易股價合計市值蒸發超過人民幣5,000億元（約701億美元）。官方23日回應則稱，新規是「立足於保障和促進網路遊戲產業繁榮健康發展」，而面對各方對於新規的關切和意見「將進一步修改完善」。

中國國家新聞出版署網站22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，由於新規將限制網路遊戲「不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵」，或如所有網路遊戲須「設定用戶儲值限額」，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒等。外界普遍認為，上述「管理辦法」對其進行限制必將顯著影響遊戲廠商的盈利能力。

22日午間消息一出，包含騰訊、網易、嗶哩嗶哩等遊戲股價應聲跳水。截至收盤，網易港股重挫24.6%；騰訊收跌12.3%，以此計算，兩家遊戲巨頭市值至少蒸發人民幣5,000億元。A股方面，網路遊戲指數下跌9.76%，其中多達20檔個股閃崩跌停。

此慘烈景況引來環球時報前總編輯胡錫進在微博發文稱，相關文件給股市「剛有的一點回暖又被澆了冷水」，盼能進一步評估。

對於遊戲廠商股價與外界意見的強烈反彈，據中國國家新聞出版署旗下「中國新聞出版廣電報」23日下午消息，中國國家新聞出版署相關負責人透過書面回應，該徵求意見稿是「立足於保障和促進網路遊戲產業繁榮健康發展」，對解決網路遊戲經營單位准入等問題作了明確。

他接著稱，在徵求意見稿起草的過程中，「透過多種方式廣泛聽取了相關部門、產業協會、企業等各方意見」。現該管理辦法向社會公開徵求意見「是更廣泛聽取意見、完善規章條款的過程」。

他強調，對於各方就徵求意見稿第十七條（禁止強制對戰）、第十八條（限制遊戲過度使用和高額消費）及其他一些內容提出的關切和意見，該署將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上「進一步修改完善」。

據澎湃新聞，面對業界的反應，中國音像與數字出版協會遊戲工委內部人士22日即表示，既然是徵求意見稿，表明現階段各界均可暢所欲言。

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