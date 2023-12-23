中國法學泰斗江平告別式千人出席 警令部分人不得出門

中國著名法律學者，在中國有「法學良心」之稱的江平於19日12時28分在北京逝世，享耆壽94歲。（取材自北京日報）

中國法學界大老、前中國政法大學校長江平的告別式今早在北京八寶山公墓舉行，數千名江平生前故舊、學生前往參加。但據獨立記者高瑜表示，一些原本有意參加告別的自由派人士，日前卻被公安警告不得出門，並予以監控。

一名參與江平告別式的北京自由派人士向中央社記者表示，前往八寶山公墓參加江平告別式的人數最少有1500至2000人，眾人並在禮堂外排起長隊，至少要在零下6度以下的寒風中等候將近半小時，才能進入禮堂致意。

江平的告別式今早8時在八寶山公墓殯儀館東大廳舉行。綜合上述人士及中國網路訊息，包括前中國國務院 總理朱鎔基、溫家寶，前全國人大常委會委員長張德江、栗戰書，前中共 政治局常委吳官正，最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇等卸任及現任黨政高層官員，以及資中筠等知名學者都致贈花圈致意。

上述人士表示，在江平告別式現場，殯儀館工作人員舉出各種要求維持秩序、保持肅靜的告示牌，但其中赫然出現「禁止拍照攝像」的告示牌，讓不少出席者議論紛紛。但就他所見，現場仍然有人拍照，工作人員也沒有完全制止。

實際上，江平告別式現場的照片及影像，事後仍然在中國國內外網路廣為流傳，不少網友紛紛表達哀思。特別是一些出身中國法律界的人士，紛紛對江平生前對堅持司法原則及自由治校的言行及理念，表達敬佩。

但在江平的告別式前，仍然發生警方限制自由派人士出席的情事。中國資深獨立記者高瑜透過X平台表示，繼2022年江平兩名摯友張思之、鮑彤的告別式遭到當局嚴厲干擾後，21日起，北京一批敏感人物都被警察打了招呼「不能參加」江平的告別是，其中包括江平的學生、知名維權律師莫少平和尚寶軍。

高瑜指出，至於今天「被上崗者」（被限制在家並監控者）有多少，目前還不清楚。

江平本名江偉璉，1930年12月生於遼寧大連，1951年被選為中共建政後首批留學蘇聯學生，1956年返國後在北京政法學院任教，一度被打成右派；1979年升任副院長，1983年中國政法大學成立，江平遂轉任副校長，1988年升任校長，同年並擔任中國全國人大代表、常委會委員及法律委員會副主任。

1989年六四事件後，江平因同情參與學運的學生，在1990年去職，但仍在2001年10月被授予中國政法大學「終身教授」稱號，且被視為「永遠的校長」。

江平被視為中共建政後的中國民法、商法主要奠基人之一，曾參加民法通則制定，並曾擔任信託法、合同（合約）法起草組組長，也是民法典編纂負責人，並曾帶頭起草了行政訴訟法草案。同時，他是知名著名法學家、法律教育家，被譽為「法學界的良心」。

根據公開資料，江平2003年曾到台，並在校園為學生講授「民法概要」，與台灣民法權威王澤鑑有深入交流；此後，江平曾與其學生、中國知名法律學者賀衛方於2012年來台參加首屆「光華學者論壇」，並接受時任總統馬英九 接見。