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中國將強力整頓網遊 投資名人轟掐死經濟活力

中央社台北22日電
中國官方中午突然宣布將訂定管理辦法，強力整頓網路遊戲，遊戲概念股應聲大跌。（新華社）
中國官方中午突然宣布將訂定管理辦法，強力整頓網路遊戲，遊戲概念股應聲大跌。（新華社）

中國官方中午突然宣布將訂定管理辦法，強力整頓網路遊戲，遊戲概念股應聲大跌，龍頭騰訊一天就跌掉相當於小米公司的總市值。投資名人葛衛東怒轟「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了」。

中國國家新聞出版署22日中午發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。其中提到，網路遊戲不得設置每日登錄、每次充值、連續充值等誘導性獎勵。網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網路遊戲須設置使用者充值限額，還提出多舉措進一步限制未成年玩網遊。

消息一出，中國遊戲概念股在中國、香港股市崩盤大跌，騰訊控股下午在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發港幣3670.5億元（約469億美元），幾乎跌掉了一個小米公司總市值；網易公司大跌24.59%，市值也蒸發1375億元，兩者合計蒸發逾5000億元。

據新浪科技報導，股市午後聞訊急跌之際，上海混沌投資公司董事長葛衛東在微信朋友圈發文怒轟官方「這邊救市，那邊搞市」；「這種經營環境還能生存、投資嗎！為啥不能營造個寬鬆的營商環境。未成年限制是有道理，成年人花點自己的錢玩遊戲是怎麼了！這也要管！」

這位百億級的投資名人直言：「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了，就天下太平了」。他的文章截圖隨即被廣傳，引發熱議。

環球時報前總編輯胡錫進6月高調宣布投資人民幣10萬元（約1.4萬美元）成為「股民」後，持續加碼投資看好股市，卻頻頻失利迄今虧損逾5萬元，淪為網友笑柄。

眼見遊戲股崩盤，他下午在社群發文提醒官方。

胡錫進表示，非常相信有關部門出這個文件（網遊新規）是善意的，是想解決一些實際問題，但它的推出客觀上導致了整個一個行業的驚慌，「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」，其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩和衝擊，值得出文件部門進一步評估。

但胡錫進的婉轉建議，隨即被刪除消失。

報導引述浙江大學國際聯合商學院研究員盤和林表示，單從網路遊戲管理辦法的政策看，缺乏合理性，因為意見徵求稿稱之為「誘導性獎勵」，但實際上從本質看，這是一種促銷，也就是利用首次充值、連續充值來促銷，「這條政策是假定所有人在玩遊戲的時候都是上癮的，都是沒有自制力的，個人認為，這種假設並不合理」。

據報導，對於網路遊戲管理辦法徵求意見稿，還有遊戲業內人士羅列了12條解讀內容，其中包括：相當於「給全行業新增一個營業者」、「罰款範圍增加且大幅度提升」、「內容違規首次加入罰款」、「未成年相關項違規罰款加重」以及「禁止高額打賞」等。

「如果落實對遊戲企業打擊較大，會確實影響盈利能力」；另有遊戲業人士表示，目前有的遊戲一個道具十幾萬到上百萬元都有，但如果新規落實了，這些都不行了，對應的遊戲公司營收也將受到影響。

值得玩味的是，當局擬強力監管網遊，若在過去，都會有許多家長表態支持，但微博相關討論區顯示，這次絕大多數網友對於新規語帶嘲諷給出負評。

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