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中宣布恢復台灣石斑魚輸入 重申九二共識、反台獨

記者陳政錄／北京即時報導
中國對台持續兩手策略，在中止部分ECFA產品關稅減讓後，國台辦宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。（記者劉學聖／攝影）
中國對台持續兩手策略，在中止部分ECFA產品關稅減讓後，國台辦宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。（記者劉學聖／攝影）

繼台東釋迦後，中國國台辦22日宣布，中國海關總署決定自12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入，但稱須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業，強調只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。

中國自2022年6月12日起，以檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。

中國國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往中國石斑魚安全。

她舉例，國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，帶領台灣業者來中國參訪，表達了關於石斑魚輸入中國的強烈願望，提供了部分台灣業者的整改情況。

因此，朱鳳蓮宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，中國海關總署決定自12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入，輸中國石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。她說，據瞭解，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向中國輸出石斑魚。

朱鳳蓮最後重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入中國提供幫助。

今年11月1日，中國國台辦主任宋濤曾在廣西南寧桂台會期間，會見蘇清泉、黃一成一行，他當時表示，將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入中國提供幫助。

釋迦 投資 國民黨

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