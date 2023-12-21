中宣布恢復台灣石斑魚輸入 重申九二共識、反台獨

中國對台持續兩手策略，在中止部分ECFA產品關稅減讓後，國台辦宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。（記者劉學聖／攝影）

繼台東釋迦 後，中國國台辦22日宣布，中國海關總署決定自12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入，但稱須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業，強調只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。

中國自2022年6月12日起，以檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。

中國國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往中國石斑魚安全。

她舉例，國民黨 政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資 協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，帶領台灣業者來中國參訪，表達了關於石斑魚輸入中國的強烈願望，提供了部分台灣業者的整改情況。

因此，朱鳳蓮宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，中國海關總署決定自12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入，輸中國石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。她說，據瞭解，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向中國輸出石斑魚。

朱鳳蓮最後重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入中國提供幫助。

今年11月1日，中國國台辦主任宋濤曾在廣西南寧桂台會期間，會見蘇清泉、黃一成一行，他當時表示，將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入中國提供幫助。