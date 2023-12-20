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遭甘肅地震波及 青海現砂湧現象 兩村遭3公尺淤泥覆蓋

記者林宸誼／即時報導
甘肅地震波及鄰省青海，強震的破壞力引發「砂湧現象」，災情最嚴重的地區之一青海省海東市民和縣金田村和草灘村，遭到突如其來的3公尺高的濃稠淤泥大量湧入，包圍、覆蓋、沖毀當地房屋。（新華社）
甘肅地震波及鄰省青海，強震的破壞力引發「砂湧現象」，災情最嚴重的地區之一青海省海東市民和縣金田村和草灘村，遭到突如其來的3公尺高的濃稠淤泥大量湧入，包圍、覆蓋、沖毀當地房屋。（新華社）

甘肅地震波及鄰省青海，強震的破壞力引發「砂湧現象」（台稱「土壤液化」），災情最嚴重的地區之一青海省海東市民和縣金田村和草灘村，遭到突如其來的3公尺高的濃稠淤泥大量湧入，包圍、覆蓋、沖毀當地房屋。

央視報導，地震後不久，高達3公尺的濃稠泥漿，就翻滾著漫入了金田村。實地現場親手挖起一塊淤泥，可感覺「特別濕，而且很稠、很黏。」

有金田村村民形容，「砂湧現象」發生時，「聲音大得很，像卸煤時呱啦呱啦的那種聲音，還有樹折斷的聲音，嘩啦嘩啦。」

中國地震台網中心高級工程師韓顏顏解釋，很多大地震發生後，都會出現所謂的「砂湧現象」。在強震發生之後，由於地殼的震動，地下深處的含水沙土會進行一種強烈液化的現象，這種液化的沙層，會沿著一定的通道，受到擠壓，就會直接達到地表。

韓顏顏指出，這種液化的沙層受到擠壓，就會直接竄至地表，形成砂湧現象，而砂湧比較多，不一定代表著後續可能來大地震，沒有砂湧也不代表之後就安全，兩者沒有直接關係，只是一次正常的現象。

新華社報導，根據甘肅省抗震救災指揮部，截至20日上午9時，地震已造成甘肅113人死亡、782人受傷。

青海省「12·18」地震抗震救災現場指揮部則指出，截至20日上午5時30分，已造成青海省海東市18人死亡、198人受傷，另有16人失聯。

兩省累計罹難者達131人，而甘肅省抗震救災指揮部20日召開記者會指出，截至19日下午3時，救援已基本結束，之後重點將關注傷者救治和災民生活安置。

地震 甘肅

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