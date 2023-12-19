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錢匯中國帳戶遭凍結 星國下月起暫停非銀渠道向中匯款

記者黃雅慧／即時報導
新加坡金管局要求當地持牌跨境匯款公司，自2024年1月1日起三個月內，暫停使用非銀行和非卡渠道向中國個人匯款。（美聯社）
新加坡金管局要求當地持牌跨境匯款公司，自2024年1月1日起三個月內，暫停使用非銀行和非卡渠道向中國個人匯款。（美聯社）

由於接連傳出有多名在新加坡工作的中國公民，將自己的血汗錢匯回中國後，匯款人或收款人在中國的銀行戶頭就遭凍結。新加坡金管局近日公告，要求當地持牌跨境匯款公司自2024年1月1日起三個月內，暫停使用非銀行和非卡渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡網絡運營商或持牌金融機構合作。

星國金管局表示，有個人（主要是在新加坡工作的中國公民）通過新加坡向中國匯款後，資金被執法機構凍結在收款人在中國的銀行帳戶。目前尚不清楚資金被凍結的原因。聲明提到，為降低交易成本，匯款公司通過海外第三方代理而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。

新加坡聯合早報報導，今年一名在新加坡從事洗車行業的高亞界，今年5月通過山立中國匯款公司，將8,500新加坡元匯給在中國的妻子，但妻子9月卻收到中國公安來函，指稱在調查一起網路博弈案件時，發現轉入她名下帳戶的兩筆錢涉案，因此被凍結。

截至15日，新加坡警方接獲超過670起匯款到中國後，銀行戶頭被凍結的案件，其中430起與山立匯款公司有關。

新加坡警察部隊與金融管理局18日發出聯合文告指出，雖然新加坡政府對中國執法機構凍結的銀行戶頭沒有管轄權，但新加坡多部門竭盡全力幫助受匯款凍結影響的公眾，並聯繫北京當局反映情況。

事實上，中國駐新加坡大使館上月底就曾提醒，近日在工作中發現，有中國公民選擇非銀行渠道向中國匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。建議在新加坡中國公民通過銀行渠道匯款，切勿選擇匯款公司或個人等其他渠道。

聯合早報報導，北京京師律師事務所新加坡負責人邵俊分析認為，近年來中國對於反洗錢監管的力度不斷增強。買賣外匯應當遵守法律規定，否則可能構成刑事犯罪。私人換匯因交易便捷、匯率較高，成為許多人的選擇，但此類行為有一定風險被認定為「變相買賣外匯」。

如果使用銀行匯款，優點是能直接從銀行帳戶把錢匯出，收費也透明。缺點是到帳時間較久，手續費較高，匯率可能相對較差，收款人也只能通過銀行帳戶收款；而匯款公司匯率相對銀行優，有些還能把錢匯入收款人的支付寶等手機錢包，但匯款收費沒有銀行清楚。

新加坡 匯率 大使館

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