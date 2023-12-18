甘肅6.2強震瞬間… 災民驚曝：像海浪翻湧後被拋了起來

甘肅積石山周一深夜發生強震，目前救援工作仍在持續進行中。（取材自央視）

中國甘肅 省北京時間19日凌晨發生6.2地震 ，震源深度10公里。截至目前地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，數百人受傷等重大災情，部分水、電、交通、通訊等基礎設施多處受損。

極目新聞報導，19日凌晨2時，家住積石山縣縣城的秦先生稱，事發已經過去兩個小時，但他與家人依舊驚魂未定。秦先生家住16樓，震感非常強烈，他形容地震發生瞬間感覺像海浪翻湧後自己被拋了起來。秦先生第一時間喊醒了家人，從16樓一口氣跑下了樓。幸運的是秦先生與家人沒有受傷，「今天晚上有驚無險，到現在還有點心驚膽戰。」

秦先生說，現在當地室外氣溫在零下12攝氏度左右，他帶著家人開著車找尋空曠的平地避險，「跑出來的時候隨便拿了點東西，羽絨服啥的都趕緊穿上了，還有人披著被子，光著膀子出了門。」秦先生預計，下半夜他和家人大概率在車裡待著，「找個空地我們也睡不著。」

甘肅積石山18日23時59分發生6.2級地震，因餘震不斷，儘管天氣寒冷，許多民眾依然忍受低溫漏夜待在戶外。（取材自微博）

據秦先生瞭解，周邊鄉村有房屋受損和人員受傷情況，震中柳溝鄉距縣城直線距離只有兩三公里。柳溝鄉柳溝村村民趙先生告訴極目新聞記者，地震發生時，他們已經睡著了，被搖醒後就趕緊撤離到了室外，現在天氣寒冷，在零下12攝氏度左右。

趙先生家的房屋裂了一條縫，據他瞭解，附近有房屋發生倒塌和人員受傷情況，「目前還沒有安置的地點，我們現在在車上找比較安全的地方。」