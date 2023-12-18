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這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）
小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

小米董事長雷軍接受央視《面對面》節目專訪。小米最新旗艦手機型小米14系列的熱銷，引起央視關注。雷軍在節目中稱，有想到小米14系列手機會比上一代產品賣得很好，但沒想到會好這麼多。不過他認為，這也是水到渠成的結果。

小米14系列開售後不久，雷軍在微博上與網友互動時曾透露，這款產品的銷量已經超過100萬支。隨後又有媒體報導，小米14系列上市銷售10天全渠道銷量高達144.74萬支，創下小米旗艦機型銷售記錄。

第三方資料機構的資料則顯示，2023年11月，小米在中國市場的新機啟動量達524.3萬支，年增44.1%，市場占有率達18.3%，排名國產品牌第一。在人民幣4,000元以上價位段，小米新機啟動量占比14.4%，排名第三，年增11.8%，增速排名第一。

雷軍坦言，想到小米14系列會比上一代產品賣得很好，但沒想到會好這麼多。他說，第一個核心的指標是電商購買用戶首月好評率，同行一般在95%-96%之間，而小米一定要做到99%。高端產品首月銷量都在100萬-200萬支，到了這麼大的數量級，其實說不好的人要非常少才行。所以我們會逐條分析，用戶到底在投訴什麼，我們怎麼能改進，然後確保這個問題要被解決。

雷軍介紹，過去的兩年，小米發表過六個系列的高端產品，前五個系列的電商購買用戶首月好評率都達到99%，但銷量並沒有變化，「小米14一下子就火了，我覺得還是水到渠成」。　　

雷軍指出，小米澎湃OS作業系統的發表，對小米14系列的成功，也起到重要作用。

雷軍強調，小米澎湃OS作業系統是小米歷時7年、投入5,000多位工程師，自主研發的「人車家」全生態作業系統。在相當長的時間裏，中國企業經常面對「缺芯少魂」的質疑。小米澎湃OS的發表，則標誌著中國企業在作業系統領域的又一突破。

雷軍說，作業系統的定位是以人為中心，現在人工智慧越來越強，小米要用最先進的AI技術，使作業系統在智慧化程度上高出一截，而且更重要的還要打通人、車、家全生態。人就是個人設備，家是智慧家居，車是智慧出行的工具。

小米 電商 微博

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