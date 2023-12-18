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安謀在中國裁員70多名工程師 部分職位轉到境外

編譯葉亭均／綜合外電
安謀（Arm）傳出在中國裁員超過70位工程師。(美聯社)
安謀（Arm）傳出在中國裁員超過70位工程師。(美聯社)

知情人士透露，安謀（Arm）近期在中國裁掉70多名軟體工程師，不過將把部分職位轉移到中國以外的地方。

安謀的最新裁員行動，呼應包括高通在內的晶片大廠在今年稍早進行全球裁員的行動，主要因電子產品需求下滑，使得半導體產業面臨不景氣。安謀在11月交出令人失望的營收預測，反映智慧手機銷售減緩。

彭博資訊引述知情人士報導，在被裁員的員工中，大約15人能夠轉任不同的職位，這些職位是從事與中國業務相關的計畫。

另一名知情人士說，被裁掉的職位目前由約聘軟體工程師來填補，這些約聘工程師曾參與過安謀在全球範圍的案子。

總部位於英國劍橋的安謀在聲明中表示 :「為了確保中國軟體生態系統能夠全面最大化有利安謀的表現和特色，安謀正在整頓旗下中國軟體工程資源，聚焦於為在地開發者提供直接的支持。」

安謀財務長柴爾德（Jason Child）在11月向分析師表示，中國業務占安謀全球營收的比重已從25%下滑至20%，原因是世界其他地方的業績成長加快。

由於安謀有部分專利設計是在美國開發，因此安謀也受到美國當局對中國實施出口技術管制措施的衝擊。先前，安謀母公司軟銀與中國投資者合資的安謀科技（Arm China）歷經執行長遭開除撤換的一番動盪，目前仍在恢復中。當時安謀科技前執行長吳雄昂被開除後拒絕離開他的職位，使得投資者花了幾年重新奪回控制權。

安謀科技是安謀在中國這塊最大半導體市場上的銷售辦事單位，今年稍早，該單位還有超過100名員工，多數是在研發部門工作，要為中國市場創造新的晶片技術。

安謀一直透過名為全球服務的部門，將支援其中國客戶的工作外包給安謀科技。根據知情人士說法，這個部門的員工將被裁員或移往其他業務單位。安謀科技沒有立即回覆置評請求。

安謀 裁員 投資

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