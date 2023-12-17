科技禁令趨嚴 中國向日本供應商採購老舊合規技術

面對科技禁令，中國正向半導體設備商採購較不先進的晶片製造設備。（路透）

英國金融時報報導，面對科技禁令，中國正向半導體設備商採購較不先進的晶片 製造設備；日本 的供應商一方面出售較老舊的合規產品給中國，並將尖端設備出售給其他市場的客戶。

英國金融時報15日報導指出，日本與亞洲最大的半導體晶片製造設備商東京威力科創（Tokyo Electron）面對美中地緣政治緊張關係升級，已經大致化解了多國對中國晶片技術和設備出口管制措施所造成的衝擊，「一方面向中國市場出售較老舊的合規產品，另一方面則深化科技研發，將尖端設備出售給其他市場的客戶」。

東京威力科創投資者關係部主任高木純子（Junko Takagi）受訪時指出，確實受到日本和美國出口管制一些影響，但是影響比預期的要小，「中國對於較不先進的半導體設備需求仍然很大，東京威力科創今年第3季營收的43%就來自中國市場，而一年前來自中國市場的收入只占公司總收入的24%。」

東京威力科創總部位於東京，在半導體供應鏈 中扮演重要角色，為台積電、三星和英特爾等企業提供晶片製造所需的設備。今年7月起，日本政府擴大了對23種先進晶片製造技術的出口限制，部分運往中國的設備需要審核並獲出口許可。

報導提到，在出口禁令日益趨嚴的情況下，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）以及美國的應用材料公司（Applied Materials）同樣面臨禁止向中國出口先進半導體技術的壓力。

由於禁令逐漸加嚴，因此迫使中國的半導體廠商必須大肆採購還未受到管制的老舊技術和設備，這反而令東京威力科創得到機會，藉由出售非管制產品，不斷從中國市場獲取更多的訂單。

與此同時，東京威力科創也與美國、台灣、歐洲和日本的頂尖企業客戶加速進行聯合研究，深化研發與技術能力。

然而，並非所有的日本半導體供應商都如東京威力科創一般，找到生存之道，仍有很多日本公司面對美中日趨激烈的戰略競爭、地緣政治緊張關係，感到無所適從。

戰略諮詢公司Integrated Insights負責人湯瑪斯（Christopher Thomas）指出，日本半導體業界相信全球將分裂成兩個供應鏈，一個是美國，另一個是中國。針對近100家日本半導體廠商高階主管訪談中，40%的人表示將全力經營美國市場，其他60%的人則表示，如果世界真的分裂成兩大陣營，將在美中兩個市場同時經營，分進合擊，「樂觀看待未來美國成為科技領頭羊的人很多，而美國又是日本半導體業的主要科技夥伴。」

報導另外引述一名日本半導體設備廠商高階主管表示，在美中之間選邊站非常困難，「中國的市場非常大，但我們被要求將日美關係放在商業利益之上，而美國技術代表著未來。」