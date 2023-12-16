甘肅公立醫院拖欠15個月績效工資 官方：實屬無奈

中國地方財政惡化，甘肅一所公立醫院近日傳出拖欠15個月績效工資。圖為醫院示意圖，非文中醫院。（中新社）

中國地方財政惡化，甘肅一所公立醫院近日傳出拖欠15個月績效工資，還遲繳養老、醫療保險 ，員工生計陷入困難。當地官方稱，這是因為財政補助不足，醫院負債逐年增加，拖欠實屬無奈之舉。

中國公立醫院虧損日益嚴重，官方數據顯示，2020年，全國2508家三級公立醫院中，43.5%存在虧損，資產負債率為44.09%。3年疫情 折騰下，地方財政嚴重惡化，主要仰賴財政補助的公立醫院頻傳降薪、欠薪。

據澎湃新聞報導，有網友近日透過人民網領導留言板反映，甘肅省涇川縣中醫醫院拖欠職工工資，績效已經15個月沒發還在繼續，臨時聘用人員每月僅人民幣1000多元的工資，基本生活無法得到保障。

中國醫院工資主要由基本工資 與績效工資構成，一般基本工資甚低，主要收入仰賴績效工資。

對此，中共涇川縣委辦公室回覆稱，經調查，涇川縣中醫醫院屬財政差額撥款單位，近年來，由於政策性支出增長較快，財政補助不足，醫院負債率逐年增加，因醫院資金困難，工資推遲一個月發放，拖欠15個月績效工資「實屬無奈之舉」。

官方稱，下一步，縣衛健局將督促醫院積極拓展診療項目，努力增加業務收入，在業務收入盈餘的情況下，儘快補發拖欠績效。同時，進一步優化臨聘人員工資待遇，修訂臨聘人員薪酬方案，並結合醫院實際，適當提高臨聘人員福利待遇。

對於留言人反映「拖欠臨聘人員的養老保險、醫療保險等」問題，官方則稱，經調查，該醫院臨聘人員養老保險、醫療保險已繳納至2023年8月份；目前，醫院正在積極籌集資金，待資金到位後立即補交。

由於消息傳出引發關注，涇川縣委辦公室15日又表示，職工基本工資按照出勤情況發放，現已發放至11月份。縣中醫院12日為全院職工發放了2023年3月份績效工資，近期，將核算發放2023年4月份績效工資。

公開資料顯示，2022年，涇川縣中醫醫院收、支總計均為人民幣7929.57萬元（下同，約1114萬美元）。其中，財政撥款收入3581.16萬元，占45.16%；事業收入4348.41萬元，占54.84%。與2021年度相比，收支大幅增長71.68%，

這所公立醫院支出大增，主因是增加了兩項政府性基金工程，分別是涇川縣中醫醫院提標擴能一期項目和涇川縣疫情防控集中隔離醫學觀察點項目，明顯是被疫情防控要求拖累。