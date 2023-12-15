東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

中國網紅「油頭四六分」日前不滿日本 東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起討論。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，最新進展是店家撤掉了禁止中國人的告示，改貼「香港 獨立」等字眼，一場風波就化解了。

中國網紅「油頭四六分」不滿該餐館涉嫌歧視，一度進入店家理論，卻被趕出來，報警也沒用；於是他向中國駐日本大使館 、東京都總務局、東京法務局、日本律師聯合會投訴。而影片爆紅之後，愈來愈多中國網紅也跑去找老闆理論拍影片。

「油頭四六分」再拍影片指稱，中國大使館回覆「正在進行處理」，他也發現店家將告示撤下並暫停營業。但之後未再更新最新情況。

矢板明夫表示，這個店家連日遭到多名中國網紅鬧場，也引起日本社會的關注，有日本客人甚至花好幾個小時坐電車從外地跑來捧場。這家餐廳儼然變成了「日中兩國民族主義抗爭」的焦點。但事情出現變化，老闆突然撤掉「禁止中國人」的告示，改貼「8964」、「香港獨立」、「維尼習近平」等圖片。據說是聽了素不相識的台灣朋友的建議。

矢板明夫表示，那些中國網紅到店裡鬧，主要目的是煽動中國國內的民族主義和仇日情緒，扮演「抗日英雄」，其實要的就是「流量」。「你越和他辯論，他越高興。你要是報警，他也會報警」。所以，對付這些人，只能用智取。

矢板明夫說，在店裡貼上了「64天安門」跟「支持港獨、藏獨、疆獨、台獨」，鬧事的中國網紅就不敢進來。因為只要影片出現這些內容，第一時間就會被舉報。不但影片不會被推送、沒有流量，而且很有可能被永久封號。

「一埸風波，竟被以這種幽默的形式化解」，矢板明夫表示，他佩服給餐廳解危、出主意的台灣人。這幾年下來，從戰狼和小粉紅的各種玻璃心表現，看來大家已經摸清了「辱華」的技巧，今後加強推廣和應用，就能形成有效的反制。

矢板明夫表示，他為那些「小粉紅」感到悲哀。一群在自己國家被政府欺負卻從來不敢吭聲的人，到國外的文明社會，利用別人的寬容，用野蠻粗暴的方式貌似為自己爭取權利，實際上是在霸凌別人，怎麼可能得到別人的尊重呢？他也好奇，老闆開中華料理店，又不喜歡中國人，起的店名也是中國人最不待見的「西太后」。

微博上中國網友針對該起事件的討論，用字也轉趨謹慎。「精神總部」表示，「也許你覺得油頭四六分這個博主很有民族使命感，可我覺得他這種行為讓中日民間交流變得更壞更糟心」。聽說這家餐廳又貼了新的告示，「我猜這位真愛國博主再也不敢去拍攝了」。

其他中國網友表示，「這個日本老闆背後肯定有對中國社情非常了解的高人」、「感覺像符咒，貼上就沒人去了！全網都開始屏蔽這個事了」、「新符好啊，斷絕小粉所有的後路」。