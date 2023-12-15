北京地鐵「斷兩半」原因出爐 兩輛列車追撞釀102人骨折

北京地鐵昌平線昨晚突發事故，兩節車廂斷裂。（取材自微博）

北京地鐵 昌平線於14日晚間發生重大事故，有車廂在西二旗站至生命科學園站區間行駛過程中脫鉤「斷成兩半」，據央視新聞15日引述北京交通委通報調查結果，事故原因是下雪天軌滑，剎車系統失靈，兩輛列車發生追撞，現場處置工作已基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。

據北京市交通委通報，12月14日18時57分，北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園上行區間，兩輛列車發生追撞事故，造成部分乘客受傷。14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。 截至今晨6時，423人已離院，25人留院觀察，67人住院治療。

初步調查結果顯示，事故原因為雪天軌滑導致前車訊號降級，緊急制動（煞車）停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動（煞車），造成與前車追尾 （追撞）。

北京市交通委稱，北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估緊急處置工作，深刻吸取事故教訓，嚴肅追究責任，切實抓好整改。

據現場乘客轉述，事發時聽到一聲巨響，隨後列車「帶有很強烈的衝擊感」停止，有人發現車廂斷成兩半，當時造成多人摔倒、被壓和受傷，乘客彼此互助脫困，在原地等待救援。由於正逢寒潮，北京昌平當晚夜間最低溫 度零下六度，北京地鐵在站點準備保暖及救援物品協助人員疏散。

昨日深夜，北京地鐵發文稱，針對今晚昌平線事故深表歉意。 將盡全力做好善後工作。文章並指，在救援疏散過程中已自行離開的乘客，如後續感到身體不適，可隨時聯繫北京地鐵公司，將承擔相應治療恢復費用。