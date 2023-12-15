我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 3華裔起訴

北京地鐵「斷兩半」原因出爐 兩輛列車追撞釀102人骨折

記者陳政錄／北京即時報導
北京地鐵昌平線昨晚突發事故，兩節車廂斷裂。（取材自微博）
北京地鐵昌平線昨晚突發事故，兩節車廂斷裂。（取材自微博）

北京地鐵昌平線於14日晚間發生重大事故，有車廂在西二旗站至生命科學園站區間行駛過程中脫鉤「斷成兩半」，據央視新聞15日引述北京交通委通報調查結果，事故原因是下雪天軌滑，剎車系統失靈，兩輛列車發生追撞，現場處置工作已基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。

據北京市交通委通報，12月14日18時57分，北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園上行區間，兩輛列車發生追撞事故，造成部分乘客受傷。14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。 截至今晨6時，423人已離院，25人留院觀察，67人住院治療。

初步調查結果顯示，事故原因為雪天軌滑導致前車訊號降級，緊急制動（煞車）停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動（煞車），造成與前車追尾 （追撞）。

北京市交通委稱，北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估緊急處置工作，深刻吸取事故教訓，嚴肅追究責任，切實抓好整改。

據現場乘客轉述，事發時聽到一聲巨響，隨後列車「帶有很強烈的衝擊感」停止，有人發現車廂斷成兩半，當時造成多人摔倒、被壓和受傷，乘客彼此互助脫困，在原地等待救援。由於正逢寒潮，北京昌平當晚夜間最低溫度零下六度，北京地鐵在站點準備保暖及救援物品協助人員疏散。

昨日深夜，北京地鐵發文稱，針對今晚昌平線事故深表歉意。 將盡全力做好善後工作。文章並指，在救援疏散過程中已自行離開的乘客，如後續感到身體不適，可隨時聯繫北京地鐵公司，將承擔相應治療恢復費用。

地鐵 低溫

上一則

中宣布台灣構成「貿易壁壘」國台辦：民進黨違反ECFA

延伸閱讀

北京地鐵車廂「斷兩半」乘客困黑暗40分 有人磕滿臉血

北京地鐵車廂「斷兩半」乘客困黑暗40分 有人磕滿臉血
急診醫師：千萬不能送給兒童的危險禮物

急診醫師：千萬不能送給兒童的危險禮物
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
醫藥百科／膝無法彎曲 及早手術免換膝關節

醫藥百科／膝無法彎曲 及早手術免換膝關節

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工