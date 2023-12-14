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換機潮將至 聯想AI PC明年率先搭載個人大模型

記者林宸誼／即時報導
隨著演算法、硬體進步，AI技術在PC端的應用會更廣泛，預期2024年將成為AI PC出貨元年。（路透）
隨著演算法、硬體進步，AI技術在PC端的應用會更廣泛，預期2024年將成為AI PC出貨元年。（路透）

聯想集團副總裁、中國區首席市場官王傳東14日表示，AI PC將成為AI普惠的首選終端，聯想AI PC將在明年率先搭載個人大模型。

聯想集團董事長楊元慶曾在11月16日表示，PC市場將復甦反彈，預計AI PC全球量產將在明年年中。

快科技報導，王傳東表示，未來AI與PC結合將形成「算力平台+個人大模型+AI應用」的新型混合體。

在王傳東看來，公共大模型已展現出強大的創造性，但還無法滿足人們個性化的AI專屬需求，也無法保證個人資料和隱私安全，而PC以承載最全場景的生產力平台、最強的個人運算平台及儲存容量最大等成為承載AI大模型的理想平台。

聯想聯合IDC本月7日在首屆AI PC產業創新論壇上發布內首份「AI PC產業（中國）白皮書」。「白皮書」指出，未來，每個個體都可以擁有一個專屬於自己的AI PC，運行屬於自己的「個人大模型」，AI PC將成為個人、家庭與企業不可或缺的個人AI助理。

IDC認為，在個人消費市場，AI PC將縮短用戶換機周期，加速換機潮的到來。 「2年內置換PC的用戶佔比會翻倍，提升至20%甚至更高。」IDC預測，AI PC新機的組裝比例將在未來幾年快速攀升，並將於2027年達到81%，成為PC市場主流。

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