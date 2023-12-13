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美制裁助俄侵烏逾250企業與個人 北京揚言反制

中央社台北13日電
美國財政部和國務院制裁中國、土耳其等逾250家公司和個人。對此，中國外交部揚言將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。(路透)
美國財政部和國務院制裁中國、土耳其等逾250家公司和個人。對此，中國外交部揚言將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。(路透)

美國財政部和國務院今天公布制裁中國、土耳其等逾250家公司和個人，指控他們協助俄羅斯入侵烏克蘭。對此，中國外交部下午揚言，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

據英國金融時報（Financial Times）報導，今天被美國制裁的250家公司和個人來自中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國，他們被控協助俄羅斯入侵烏克蘭。

據環球網報導，中國外交部發言人毛寧13日下午在例行記者會答覆相關提問時表示，中方一貫反對美方的單邊制裁和「長臂管轄」，美方應立即糾正錯誤的做法，停止遏制打壓中國企業；中方也將採取必要的措施，堅決維護中國企業的合法權益。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正在華府訪問，金融時報的報導說，制裁是針對挹注俄侵烏的軍事承包商和民營企業。

烏克蘭盟友尤其擔心，俄羅斯藉由土耳其、阿聯和中國等，取得高端電子和高精度產品。金融時報上月曾報導，去年俄侵烏以來，北約（NATO）會員國土耳其出口俄羅斯的軍武零組件激增。

而美國這回公布的制裁，阿聯共12家公司列入名單，當中不乏運送飛機零件至俄羅斯的企業，像是Aspect DWC。

商人胡曉迅（Hu Xiaoxun，音譯）經營的採購網，則是美方制裁中國企業的主要對象。

美國財政部說，他的公司Jarvis HK已由中國向俄羅斯出口彈藥、滯空彈藥（loitering munition，例如自殺式無人機）和半導體的製造設備。

美國另羅列其他17家中國企業，包括北京雲澤科技和長光衛星技術，並說這兩家公司提供俄羅斯用於作戰的衛星偵照。美國財政部指出，俄羅斯已「依賴中國的商業衛星圖像」。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）發表聲明說，這項制裁將持續緊縮意圖襄助俄侵烏的第3國供應商，用來擴充並維持俄國軍事基地急需物資的網絡。

俄羅斯 財政部 烏克蘭

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