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產能過剩、訂單減少 中國太陽能產業傳醞釀大裁員

記者賴錦宏／即時報導
中國太陽能產業傳出正在醞釀一波大裁員，圖為遼寧撫順一處太陽能發電廠。（新華社）
中國太陽能產業傳出正在醞釀一波大裁員，圖為遼寧撫順一處太陽能發電廠。（新華社）

在產能過剩、訂單減少，加上銷售淡季等諸多負面因素影響下，中國太陽能光電行業傳出正在醞釀一波大規模裁員潮。業者紛紛尋求在即將來臨的行業寒冬中，率先降低成本以自救。

據華夏能源網日前引述一份網傳的企業大裁員統計表，指稱表上詳細列明了十數家太陽能企業的減產、關停、裁員等計劃，甚至具體到裁員人數和比例，多家主流大廠均在其中。據稱，牽涉到的企業遍及河北、內蒙、雲南、江蘇、浙江、陝西、安徽、四川等不同省份，多名業內人士證實這項消息可信度高。

一名河北某太陽能企業人士透露，該廠拉晶（光矽材料製造工序）產能已經停了一半，「員工請假就批、想休幾天休幾天」。他有不少相熟的朋友在其他省份從事太陽能產品製造，對行業寒冬的來臨有切身感受，如雲南某光電企業拉晶環節也停了近一半產能。

另一業內人士說，各環節開工率低的根本原因是，很多二三線企業已經沒有訂單，下游中小企業或先成重災區。

界面新聞向包括上市公司在內的多家太陽能光電企業求證，一名上市企業的員工透露，聽說行內短期內要壓縮人員，但目前還沒有公司真正行動，一些大企業已停止招聘，一些則暫無裁員計劃。

中國太陽能光電業龍頭企業隆基綠能董秘辦人士表示，一般而言，每年年末公司會根據年度績效考核情況，以及整個市場的變化，做一些正常的「組織優化」，這些都是正常的情況。關於市場傳言的裁撤人數，公司現在沒有明確的比例或人數，對於後續的人才規劃，還是要根據市場變化而定。

另一位龍頭企業協鑫集團的消息人士則透露，產業鏈上游未見大規模裁員，「裁員現象在中下游設備廠商，特別是小企業比較明顯。不過很多企業也不會直接裁員，而是會選擇不開工，放很久停產假，員工只能拿比較低的基礎工資」。

裁員 綠能

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