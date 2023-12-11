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學者：因應經濟放緩及負面形象 中國一帶一路正轉型

中央社雅加達11日專電
印尼媒體刊登標題為「中國『一帶一路倡議』新方向及為何重要」文章。印尼學者夏利弗指出，中國「一帶一路倡議」正從大型計畫轉型成「小而美」路線，這是為了修復中國負面形象，及因應經濟放緩和中美貿易緊張情勢。圖為北京街頭宣傳一帶一路論壇的路標。（路透）
印尼媒體刊登標題為「中國『一帶一路倡議』新方向及為何重要」文章。印尼學者夏利弗指出，中國「一帶一路倡議」正從大型計畫轉型成「小而美」路線，這是為了修復中國負面形象，及因應經濟放緩和中美貿易緊張情勢。圖為北京街頭宣傳一帶一路論壇的路標。（路透）

印尼媒體今天刊登標題為「中國『一帶一路倡議』新方向及為何重要」文章。印尼學者夏利弗指出，中國「一帶一路倡議」正從大型計畫轉型成「小而美」路線，這是為了修復中國負面形象，及因應經濟放緩和中美貿易緊張情勢。

印尼學者、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際關係博士生人夏利弗（Ahmad Syarif）今天在「雅加達郵報」（Jakarta Post）發表一篇名為「中國『一帶一路倡議』（Belt and Road Initiative）新方向及為何重要」的文章。

夏利弗指出，中國「一帶一路倡議」正在轉型，從大規模的大型投資計畫改為專注於投資規模小、效率高、風險低的「小而美」計畫。他在文中寫道：「這是考量到全球經濟放緩、中國國內經濟成長放緩，以及中美貿易緊張情勢。對中國而言是明智之舉。」

中國國家主席習近平2013年提出「絲綢之路經濟帶」倡議與共同建設21世紀「海上絲綢之路」，拉開「一帶一路」帷幕，以對外輸出基礎建設計畫為主軸，今年屆滿10年。

夏利弗指出，印尼是「一帶一路倡議」在東南亞的最大的受援助國，該倡議幫助印尼完成了東南亞首條高速鐵路「雅萬高鐵」，並為鎳加工產業挹注數十億美元的投資。

他認為，中國「一帶一路倡議」轉型，是為了要修復中國在全球的形象，因為包括尚比亞和斯里蘭卡等國都已出現違約情形，若太多國家無法償還債務，中國聲譽將受損害。

夏利弗在文中寫道：「違約問題不利於『一帶一路倡議』現金流和中國經濟，中國因而尋找經濟表現穩健、前景看好的可靠債務國，這正是北京在印尼所看到的，也就是穩定政局、持續成長的國內市場和務實的經濟政策。」

夏利弗舉例，中國在印尼的投資主要集中在由印尼國有企業營運、中國國有貸款機構提供資金的公共基礎設施項目上，像是「雅萬高鐵」就是其中一個例子。

然而，他也指出，因成本增加，中國政府要求印尼政府提出財政擔保，迫使印尼必須使用政府預算。而這位中資需要國家擔保開了先例，特別是印尼正說服中國投資努山塔拉（Nusantara）。

夏利弗指出，印尼已要求中國為這個350億美元的計畫提供資金，但迄今中方尚未對該請求做出正式回覆，「這是因為投資新首都規模和風險遠大於高鐵」，這樣的高風險投資並不符合「一帶一路倡議」的「小而美」路線。

他在文中寫道：「中國仍有可能投資（新首都）這大型計畫，但似乎會選擇適度投入。而作為承擔風險的一部分，印尼政府能否財政擔保可能對中國投資與否至關重要。」

另一方面，他也指出，不同於中國的國營企業側重於為公共基礎設施提供資金，私營企業則更以利潤導向，這也代表「一帶一路倡議」的「小而美」路線，不太會影響中國私營公司在印尼的投資。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

印尼 一帶一路 投資

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