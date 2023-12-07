5年內翻倍 中俄貿易額首次突破2000億美元

中國與俄羅斯貿易額已經突破2000億元，達到歷史新高。圖為中國國家主席習近平（右）10月18日與前來參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭（左）舉行會談。（新華社）

中國與俄羅斯 之間的貿易額，根據官方統計數據，已經首度突破2000億美元規模，提前達到雙方預計的年度標準，也意味著雙方從2018年突破1000億美元到2023年突破2000億美元只用了5年。

根據中國海關總署7日發布的統計快訊，2023年1到11月，中國與俄羅斯之間的進出口總值達到2,181.76億美元，同比增長26.7%，也是歷史上首度突破2000億美元。

其中，中國對俄羅斯出口1,003.36億美元，增長50.2%；中國自俄羅斯進口1178.40億美元，增長11.8%。11月雙方貿易額為215.08億美元。

根據中國海關總署的統計，俄羅斯是中國主要貿易夥伴中，今年唯一有兩位數以上百分比成長的夥伴，其餘大多皆為衰退。例如兩岸貿易額1到11月為2,444.88億美元，較去年同期衰退16.3%，中國與歐盟貿易額衰退7.6%、與美國貿易衰退12.2%、與東協衰退5.3%。此外與日韓也都有兩位數以上的衰退。

公開資料顯示，中國與俄羅斯貿易額在2016年為661.1億美元、2018年成長為1082.8億美元，如今突破2000億美元，短短幾年內成長迅速。

俄羅斯新任駐北京大使莫爾古洛夫近日接受中共官媒環球時報的專訪時指出，能源是俄中經貿合作的「火車頭」，他表示中國有意進一步加強與俄羅斯的合作，「因為俄羅斯是可靠的能源供應國」。在向中國市場出口原油、煤炭、天然氣 和液化天然氣等方面，俄羅斯處於領先位置。

此外，雙方合作還涉及如液化天然氣生產、天然氣管道鋪設、油氣田開發及開採、和平使用核能及天然氣化工產品等。「這項工作極具戰略意義，因為它為未來數十年的能源領域合作奠定了基礎」。

近期中國諸多汽車廠都有興趣在俄羅斯設廠，雙方並已舉辦第二屆中俄汽車工業論壇，中國駐俄羅斯大使張漢暉強調，汽車合作已成為兩國經貿合作的亮點。中國已成為俄最主要的車輛進口國，而俄亦成為中國第一大汽車出口目的地國。

張漢暉提到，中國願繼續發揮汽車產業體系配套完整的供給優勢、深化兩國汽車領域產業鏈供應鏈 合作，也希望俄方為中國汽車企業給予稅收等方面政策支持和便利，「讓中國車企進得來、留得住、發展好」。