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主持中歐峰會 李強盼歐盟：審慎推出限制性經貿政策

記者陳政錄／北京即時報導
中歐領導人第24次會晤在北京舉行。(取自央視新聞)
中歐領導人第24次會晤在北京舉行。(取自央視新聞)

歐盟對中國啟動電動車補貼調查，和雙方於以巴衝突等立場分歧之際，中國國務院總理李強7日和歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩，共同主持第24次中歐領導人會晤。據央視新聞，李強表示，中方反對違反市場經濟基本準則，把經貿問題泛政治化、泛安全化，希望歐方審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，維持貿易和投資市場開放。

在中歐峰會上，李強說，我們要從變化中找到需要始終堅持的「不變」，即堅持對話、反對對抗，堅持合作、反對「脫鉤」，堅持和平、反對衝突，更好把握中歐關係前進方向。

李強表示，中方願和歐方一道，堅持全面戰略夥伴關係正確定位，更多求同存異、求同化異，加強互利合作與多邊協調，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性。

李強還說，中方反對違反市場經濟基本準則，把經貿問題泛政治化、泛安全化，希望歐方審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，維持貿易和投資市場開放。

據中方發布，米歇爾和馮德萊恩表示，歐盟願做中國可信可靠的夥伴，希和中方增進相互理解，減少誤解，深化合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界和平與繁榮。

據中方發布內容，雙方充分肯定今年中歐戰略、經貿、環境與氣候、數位領域高層對話成功舉行，將持續辦好各領域各層級機制性對話。雙方將堅持雙向開放、互利共贏，反對「脫鉤斷鏈」，為對方企業提供公平、非歧視的營商環境，堅持透過對話協商妥善解決分歧。雙方將深化經貿、綠色、智慧財產權等領域合作，加強碳排放交易合作，建構穩定互信的供應鏈夥伴關係。雙方同意舉行中歐高級別人文交流對話機制會議，攜手應對氣候變遷等全球挑戰。

李強 歐盟 投資

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