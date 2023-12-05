經濟欠佳工作壓力大 中國青年紛移居海外 首選泰國

越來越多的中國年輕人選擇移民到泰國。圖為清邁街頭。(Getty Images)

嚴厲的COVID-19動態清零措施，加上經濟景氣欠佳導致工作超時競爭激烈，如今越來越多的中國年輕人選擇移民 海外。其中，物價相對低廉的泰國 成為首選，而清邁則是首選城市。

法新社報導，今年26歲的康妮．陳原在上海一家銀行任職，工作穩定且薪資高，但2022年上海在疫情期間的封城措施，使她對自由的渴望更加強烈。加上自己對職業前景感到茫然，繼續工作下去生活也就如此，但人生苦短，想嘗試些不一樣的事物。

康妮．陳的處境在中國年輕一代當中相當普遍。他們不像父母那一代享受到經濟蓬勃發展的好處，反而遭逢的是疲軟的經濟、激烈的職場競爭、相對稀少的升遷機會，導致身心在重壓下俱疲。她因此改變現狀，開始探索出國學外語，並和夫婿申請了泰國的1年學生簽證 ，今年5月正式移居清邁。

報導指出，屬泰國第2大城的清邁物價便宜，生活節奏較慢，而康妮．陳夫婦目前暫靠積蓄維生。雖然尚未決定未來要怎麼走，但兩人已打定主意長期居留國外。她說，「（中國）外面有很多機會，我感受到了希望」。

今年31歲的尹文輝，則是在疫情期間就前往清邁，此後因為中國關閉邊界而滯留當地。在清邁待了幾個月後，自己便不想再回國面對家庭及同齡人的壓力，也不想再回到只有工作的生活。於是，他和朋友在清邁經營一家旅社，每天上健身房，學會做飯，更實現兒時學彈吉他的夢想。

尹文輝說，他在這裡（清邁）感到非常自由。但在中國，生活節奏非常快，沒辦法去做自己想做的事。

不過，清邁最初吸引尹文輝的緩慢生活節奏，如今卻開始讓他感到厭煩。尹文輝表示，他想再到一個已開發國家，「那裡的文化、工作和工資，都會比中國或清邁來得好」。

根據報導，在微信上，「移民」的搜索量激增，今年10月一度衝上單日5.1億次。相較歐美國家，泰國提供多種類型的長期簽證，包括為期1年的語言課程學生簽證，費用僅需700美元（約新台幣2.2萬元）到1800美元間，移居相對容易。因此，今年1月下旬，「移民泰國」的搜索量也曾超過單日30萬次。

德國社會人類研究學者項飆對此現象表示，近來想離開中國的人顯得突然增多。不同的是，1990至2000年代移居海外的中國人，大多與中國國內仍保持生意往來；但如今移居海外的中國人，卻是想連根拔起遠走他鄉，

他們見聞廣博，思想開放，珍視自由，但不一定指「政治自由」，而是想過著自認體面、尊嚴的生活。

項飆指出，如今這群出走的中國年輕人受過高等教育，不一定屬於菁英或富人，有別於出國打拚賺錢的前輩， 他們真正思考的是想要什麼樣的生活，想成為什麼樣的成年人。