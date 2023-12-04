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中國要求基層醫衛 不得拒診呼吸道疾病兒童

中央社台北4日電
中國患呼吸道疾病的兒童數量猛增，圖為山西太原市婦幼保健院為小兒患者打針治療。(中新社)
中國患呼吸道疾病的兒童數量猛增，圖為山西太原市婦幼保健院為小兒患者打針治療。(中新社)

中國呼吸道疾病持續蔓延，國家衛健委今天發布通知，要求「千方百計挖掘資源開展兒科診療服務」，並指各地基層醫療衛生機構要全面向兒童開放，不得拒診。

根據中國國家衛生健康委網站，這項通知指全國多地冬季呼吸道疾病流行期疊加，城鄉居民尤其是兒童醫療衛生服務需求明顯增多，要做好基層醫療衛生機構兒科診療服務和「一老一小」重點人群健康管理服務。

對於如何「千方百計挖掘資源開展兒科診療服務」，除了各地基層醫療衛生機構要全面向兒童開放，對服務需求量大的城市社區衛生服務中心實行工作日兒科診療延時服務1至3小時，或酌情在週六週日增加診療服務時間，方便患兒就診。

此外，通知要求受過兒科培訓的全科醫生展開兒科診療服務，加強兒童呼吸道疾病早期識別診斷，對發現的重症患兒要及時指導轉診，並組織制定中醫藥防治方案，為患兒提供適宜的中醫藥服務。

中國的醫院素來有「兒科醫生荒」，近來流感黴漿菌肺炎、腺病毒等多種呼吸道疾病同時爆發，各地兒科出現就診高峰。北京日報旗下的「長安街知事」指，11月下旬的北京兒童醫院內科，每天平均接診人數超過7000人，遠超出承載能力。

國家衛健委的這份通知要求，各地要建立轄區綜合醫院與基層醫療衛生機構合作和轉診機制，對社區和鄉鎮衛生院要確定一所綜合醫院的兒科對接，安排醫師到基層醫療衛生機構出診，並加強對基層醫務人員的培訓。

流感 黴漿菌

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