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拜習會後 中歐領導人7日在北京會晤

中國新聞組／即時報導
中國─歐盟領導人會晤將於7日在北京舉行，中國國家主席習近平將會見歐盟理事會主席米歇爾（圖右）和歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）
中國─歐盟領導人會晤將於7日在北京舉行，中國國家主席習近平將會見歐盟理事會主席米歇爾（圖右）和歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）

繼11月中旬舊金山中美峰會後，中國外交部發言人華春瑩4日宣布，經中歐雙方商定，第24次中國─歐盟領導人會晤將於12月7日在北京舉行。中國國家主席習近平將會見歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），中國國務院總理李強將與米歇爾和范德賴恩共同主持會晤。

北京當局早前就積極推動在今年底前舉行中歐領導人會晤。中國副外長孫衛東11月27日與歐盟對外行動署副秘書長莫拉（Enrique Mora）會面時表示，北京方面願意與歐盟加強溝通協調，為年底前舉行的中歐領導人會晤做準備。

根據中國外交部網站當時發布的新聞稿，孫衛東說，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，具有承前啟後的重要意義。 當今世界正經歷百年未有之大變局，中歐關係面臨新機會和挑戰。 雙方要掌握好中歐關係發展大方向，維繫互利共贏合作本質，充分尊重彼此核心利益。

他並向莫拉說明北京提出構建人類命運共同體、共建「一帶一路」等重大理念，以及中國經濟發展、「中國式現代化」的進展。

針對台海問題，孫衛東向莫拉強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，維護台海和平穩定的關鍵是恪守一個中國原則。

莫拉則稱，歐盟堅持一個中國原則，並願意同中方一同致力於發展建設性和穩定的歐中關係。歐中都堅持多邊主義，將持續就改善全球治理加強協調與合作，共同因應國際情勢中的危機挑戰。

歐盟 國務院 一帶一路

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